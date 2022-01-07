Türkiye Gazetesi

Yeni yıla girerken gözler bir yandan da gıda fiyatlarına çevrildi. Kısa bir süre önce fırıncılar, en temel gıda olan ekmekte yeni zamların söz konusu olabileceğini belirtmişti. Fırıncılar, bir çuval unun 380-400 TL’den satıldığını, bunun da maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını öne sürerek tedbir istemişti. Bunun üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) devreye girdi. TMO, bu ay yapacağı hububat satışlarının, geçen yılın kasım ve aralık aylarındaki fiyatlarla devam edeceğini bildirdi. Yapılan duyuruda, un ve yem regülasyonu kapsamında piyasa fiyatlarının oldukça altında bir seviyeden ilgili sektörlere satış yapıldığına dikkat çekilerek “TMO, stoklarındaki ekmeklik buğdayları un üreticilerine, ekmeklik un satış fiyatlarının peşin 185-200 lira/çuval aralığında olması şartıyla satışa sunmuştur. Bu kapsamda söz konusu taaahhüt ile, ekmeklik buğday satışlarına önceki aylarda olduğu gibi 2 bin 650 lira/ton fiyatıyla devam edilecektir. TMO ocak ayında 1 milyon 220 bin ton hububatı satacaktır” denildi. TMO olarak ilgili sektörlerle iş birliği içinde gıda enflasyonuyla etkili mücadeleye devam edileceği vurgulanan duyuruda; un üreticilerine, kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik ürün temininin, yeni hasat dönemine kadar kesintisiz devam edeceği kaydedildi.

PASTANELERDE ZAM!

Bu arada son dönemde pastanelerde poğaça, börek, baklava ve kurabiye gibi ürünlere ciddi oranlarda zam geldi. Bir kilo baklavanın fiyatı kalitesine göre 200 TL’ye kadar çıkarken bir kilo kurabiye 70-80 TL’ye kadar yükseldi. Poğaçanın fiyatı 3 TL’yi bulurken börekte zam oranı yüzde 40’a yaklaştı. Sektör temsilcileri bu zamların fahiş un fiyatlarından kaynaklandığını belirtiyor.

Ekmeklik buğday ve arpaya zam geldi Fırıncıları, dolaylı olarak da halkı üzecek bir haber geldi. Ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına yüzde 20'nin üzerinde zam yapıldı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan ekmek zammı açıklaması: Her bölge kendi belirleyecek Ekmek zammı hakkında konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, her bölgedeki esnafın kendi zam oranını belirleyeceğini söyleyerek zam miktarının “Makul seviyede olması için çalışacağız” dedi.