Türkiye Gazetesi

Zincir marketler artık hemen hemen her sokakta dükkan açıyor. Haliyle bu durum en çok küçük esnafı vuruyor. Esnafın ayakta durabilmesi için yeni bir karar alındı. Bu kararı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası 27. Olağan Genel Kurulu'nda açıkladı. Aynı zamanda Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı olan Palandöken, bakkalların yaşadıkları problemlerle ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve sıkıntılarını çözmek için uğraştıklarını söyledi. Başkan Palandöken "Devletin en üst kademesiyle konuşup bu meselelerin haliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, yasa Meclis’te. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM’ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir. Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım” ifadelerini kullandı.



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