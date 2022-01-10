Türkiye Gazetesi

Temmuz-Eylül 2021 döneminde “internet üzerinden yapılan konuşma sürelerinin dâhil olmadığı” mobil ve sabit trafik süresi, 237,3 milyar dakikayı buldu. Bunun yaklaşık yüzde 98,4’ünü mobil trafik oluşturdu. Türkiye, kişi başına 576 dakika ortalama aylık mobil konuşma ile, Avrupa ülkeleri arasında birinci oldu. 2012’den beri cepten en fazla görüşme yapan ülke konumundaki Türkiye; en yakın takipçileri Norveç (377), Hırvatistan (322), Makedonya (277) ile arayı da açtı. Mobil abone başına aylık ortalama konuşma süresinde Avrupa’da 249 dakika olarak gerçekleşti. Mobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen “ARPU” rakamları ise Batı Avrupa ülkelerinde 17,64 avro seviyelerinde iken, Türkiye’de 4,52 avro oldu. Türkiye, abone başına “en az konuşma bedeli alan” ülke olarak da dikkati çekti.

İkinci el cepte sahteciliği bitirecek yazlım Cep telefonu bakım ve onarım sektöründe faaliyet gösteren Oppa Teknik, geliştirdiği yazılım programıyla hem Türkiye hem de uluslar arası boyutta geçerliliği olan ekspertiz yazılım çözümlerini kullanıcıların hizmetine sundu.