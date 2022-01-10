Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’un dolar bazlı ucuzluğu, şirketlerin güçlü büyüme beklentileri, dünyada kırılan tedarik zincirinin oluşturduğu yeni fırsatlar ve koronavirüs salgınının sona ermesi ihtimali gibi nedenlerle, 2022’de endekste yükseliş eğiliminin sürmesi bekleniyor. Hedef Portföy Araştırma Uzmanı Yunus Şahin; ABD Merkez Bankası’ndan yılın tamamında üç faiz artırımı beklendiğini belirterek, bol likidite şartlarından daha sıkı şartlara geçiş yapıldığını, FED’in para politikasının sıkılaşmasının, gelişmekte olan ülke borsaları için zorlu olacağını ifade etti. Buna rağmen dünyadaki büyüme beklentilerinin hâlâ yüksek olduğunu ve bu hikâyenin borsaları sürükleyeceğini kaydeden Şahin “Covid-19 salgınında Omicron varyantına rağmen beklentilerde bozulma yok, 2021’de olduğu gibi 2022’de de ekonomiler büyümeye devam edecek ve şirket kârları artış gösterecek. Bu sebeple dünya borsalarında rallinin devam etmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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Şahin, Borsa İstanbul’da aralık ayının oldukça oynak geçtiğini ve dolar bazlı bakıldığında BİST100 endeksinin tarihi dip seviyelere yakın yerlerde olmayı sürdürdüğünü bildirerek “Bu sene ihracat yapan, geliri dövize endeksli şirketlerin kârlarını yükseltmesini bekliyoruz. Bunlar da hisse fiyatlarına yansıyacak. Bu sebeplerle 2022 yılında Borsa İstanbul’un güçlü bir performans göstermesini bekliyoruz. Demir-çelik, hava yolları, beyaz eşya ve perakende sektörleri öne çıkabilir” dedi.

Borsada 2021 rekorlar yılı oldu! Küresel ekonomilerde Covid-19 salgını ve dünya genelindeki artan enflasyon baskısı nedeniyle belirsizliklerle dolu bir yıl geride kaldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise 2021’in son 3 ayındaki güçlü ataklarıyla yılı yüzde 25,8 getiriyle tamamlayarak küresel pay piyasaları arasında yerel para cinsinden en güçlü performanslardan birini sergilemiş oldu.

Borsa İstanbul’da yenilik: Vadeli İşlem Sözleşmesi Borsa İstanbul piyasa katılımcılarının yatırım ve risk yönetimi konusundaki ihtiyaçlarının karşılanmasına devam ederken, yatırımcıya sunduğu Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Fiziki Teslimatlı Dolar-TL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin ardından Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerini (DİBS) de kullanıcılara açacak.