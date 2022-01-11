Türkiye Gazetesi

Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı çerçevesinde işletmelere her istihdam için 24 ay geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Pakete iş dünyasından büyük destek geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, söz konusu program için son başvuru tarihinin 31 Mart olduğunu belirterek 650 bin İTO üyesi işletmeyi yeni mezun gençleri istihdam etmeye davet etti. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nı bir istihdam seferberliği olarak gördüklerini ifade ederek program ile 75 bin gence istihdam sağlanacağını bildirdi.

BAŞVURULAR e-DEVLET’TEN

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın yeni aşaması, genç, yeni mezun ve kadın istihdamını hedefliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Program kapsamında işletmeler, belirlenen sektörlerde, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki veya teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler faydalanabilecek.

KRİTERLER NELER?

İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak. Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak. İşletmeler, kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben dörder aylık 6 taksitte, faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecek.

Suriyelilerden istihdama 500 bin kişilik destek Suriyeli iş adamlarının Türkiye’deki yatırımları 10 milyar, ihracata katkıları ise 3 milyar doları aştı. ASSİAD Başkanı Asfur "50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz 10 milyar doları geçmek" dedi.

Genç istihdamına teşvik paketi kapsamında işe alımlar başladı: Firmalara 100 bin TL destek KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu destek paketi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurt, genç istihdamına önemli derecede katkı sağlayacak destek paketi için başvuru sayısının 10 bine yaklaştığını belirtti. Aynı zamanda Kurt, peyderpey işe alımların başladığını ve Ocak ayında istihdama ciddi bir katkıda bulunacağını belirtti. Öte yandan KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, istihdam sağlayan firmalara da 100 bin liralık destek sağlanacağını açıkladı.