Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hazırladığı ve döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında yapılan değişiklik ile ilgili tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğle döviz ve altın hesaplarını Türk lirası mevduat hesaplarına dönüştürülmesi uygulamasına gerçek kişilerin yanı sıra şirket ve kurumlar da dahil edildi.

ŞİRKET VE KURUMLAR DA DESTEK KAPSAMINA GİRDİ

Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında yapılan değişiklikle şirket ve kurumların döviz hesapları ile altın hesapları da destek kapsamına girdi. Şirket ve kurumların 31 Aralık 2021 tarihindeki döviz hesapları ile 28 Aralık 2021 tarihindeki altın hesapları destek kapsamına alındı.

VADE SAYILARINDA DEĞİŞİME GİDİLDİ

Tebliğ ile her iki uygulamaya ilişkin vade sayılarında da değişime gidildi. Gerçek kişiler 3-6 ay veya 1 yıl vadeli hesap, şirket veya kurumlar ise 6 ay ya da 1 yıl vadeli hesap açabilecek.

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