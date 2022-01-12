Türkiye Gazetesi

Dolar, Türkiye'de piyasaların kapanmasının ardından, saat 18.00'de 13,70 TL seviyelerinden işlem gördü. Gün içinde en yüksek 13,85'i gören ve bir anda hızla gerilemeye başlayan dolar, bir saat içinde yüzde 4'ü aşan değer kaybetti. Söz konusu gerilemenin sebebi, ABD'deki enflasyon olarak görülüyor. Bu gelişmelerin ardından dolar, TSİ 20.00'de, yüzde 3,5 değer kaybıyla, 13,30'lu seviyelerde denge bulmaya çalışıyor.

"DOLARDA GERİ ÇEKİLME YAŞANABİLİR"

Analistler, FED Başkanı Powell'ın dün akşamki konuşmalarında ek olumsuzluklara sebep olabilecek bir sürpriz yaşanmadığını, bugün açıklanan ABD enflasyonunun da beklentilere paralel şekilde yüzde 7 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Risk iştahında bir artış söz konusu, diğer gelişen ülke para birimlerinde de benzer hareketler yaşanıyor. Dolar/TL'de 5 günlük hareketli ortalama 13,55 TL civarında bulunuyor. Bu seviyenin altında kalındıkça satış baskısı sürebilir. İlk destek 13,15'te bulunuyor. Bu seviye kırılırsa 12,90'a kadar ilk etapta geri çekilme yaşanabilir" görüşünü dile getiriyor.

FED BAŞKANI POWEL: ENFLASYON BASKISI YIL ORTASINA KADAR SÜREBİLİR

Powell, işlerin beklendiği gibi gelişmesi halinde politikayı normalleştireceklerini vurgulayarak, mart ayında varlık alımlarını sonlandıracaklarını, yıl boyunca faiz oranlarını artıracaklarını ve bu yıl içinde bir noktada bilançonun küçülmesine imkan verebileceklerini ifade etti.

Enflasyonist baskıların bu yılın ortasına kadar sürmesinin beklendiğine işaret eden Powell, enflasyonun uzun süre devam etmesi halinde politikasının buna yanıt vermesinin gerekeceğini dile getirdi.

Powell, Covid-19 salgınında Omicron varyantı nedeniyle istihdam artışında ve büyümede bir duraksama olabileceğini de belirterek ancak bunun kısa süreli olmasını beklediğini kaydetti.

FAİZ ARTTIRIMI GÜNDEMDE

Powell, yüksek enflasyonun maksimum istihdam ve uzun süreli genişlemenin sağlanmasına yönelik ciddi bir tehdit olduğunu ifade ederek, enflasyonu düşürmek için bankanın araçlarını kullanacaklarını söyledi.

Bu yıl normal arz koşullarına dönüleceğini düşündüğünü belirten Powell, "Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız." dedi.

Powell, iş gücü piyasasının hızla toparlandığına işaret ederek, enflasyonun ise Fed'in hedefinin çok üzerinde seyrettiğini aktardı.

Bu yıl normale daha yakın bir politikaya geçeceklerini bildiren Powell, "Ekonomi artık salgınla başa çıkmak için uyguladığımız son derece destekleyici politikalara ihtiyaç duymuyor veya istemiyor." diye konuştu.

FED başkanı Powell’dan faiz açıklaması: Ne kadar gerekirse o kadar artırırız ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci bir dönem için Fed Başkanlığına aday gösterdiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını dile getirerek, gerek duyulması halinde faizi daha fazla artırabileceklerini söyledi.

ABD enflasyon verileri açıklanacak! Altın ve dolarda düşüş bekleniyor Yatırımcılar merakla ABD'nin açıklayacağı enflasyon oranını bekliyor. Açıklanan enflasyon verilerine göre piyasalarda haraketlilik yaşanması beklenirken, dolar ve altın fiyatlarında öngörülen rakamları altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş açıkladı.