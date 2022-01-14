Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 18 maddelik yeni ekonomi paketi için, Meclis Genel Kurulu’nda mesai yaklaşık 3 gündür devam ediyordu. Teklifin 10 maddesi kabul edildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için, 8 maddenin görüşmeleri ise önümüzdeki haftaya kaldı.

MECLİS'TE ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Toplantıda yeterli sayı sağlanmadığı için memur ve emeklilere gelen 2, 5 puanlık artış, 15 Ocak’ta maaşlarına yansımayacak. Düzenlemeye göre, memurlar enflasyon farkı dahil yüzde 30,95 zam alacak. Emeklilerin alacağı en düşük aylık ise 2 bin 500 lira oldu. Teklifin yasalaşmasının ardından fark ödenecek.

Teklif, Merkez Bankası Kanunu'nda da değişiklik yapıyor. Bankadaki yabancı ülke merkez bankalarına ait varlıklar haczedilemeyecek.

Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat sisteminin de yasal zemini hazırlandı. Elektrikte oluğu gibi doğalgazda da kademeli tarifeye geçiliyor. İl bazında iklim şartlarına göre tarifeler belirlenmesi için Botaş'a yetki verilecek. Yeni ekonomi paketi ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde de (BES) yüzde 25 olan devlet katkısı yüzde 5’lik artış ile yüzde 30 olacak.

2022 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı.

Emekli öğretmenlere 884 liralık zam 411 bin emekli öğretmene müjde geldi. 3600 ek gösterge düzenlemesi bu yıl yasalaştıktan sonra emekli öğretmenlerin maaşında da 884 liralık artış olacak.

Meclis'te kabul edildi: Memur ve emekliye ek zam Memur ve emeklilere zam getiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi