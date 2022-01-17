Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | SAKARYA

Türkiye yatak sektöründe inovatif ürünleriyle adından söz ettiren Bambi yeni ürünü ile çok konuşulacak. Bambi Yatak, borlu ve kumlu yatağın ardından hikâyesi olan ürünlere ‘kapok’lu yatağı ekledi. Tropikal iklimde yetişen kapok ağacının liflerinden üretilen yatak, sürdürülebilir üretime de destek olacak. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, dört yıllık bir AR-GE çalışmasının sonucunda kapoklu yatak, yastık ve yorgan üretimine başladıklarını belirterek “Bu dönemde yaklaşık 2 milyonluk AR-GE yatırımı gerçekleştirdik. Tüm çalışmalarımız sonunda da Kapok Naturel Yatak doğdu. İnsan kaynağı, ürün tedariki, stok yönetimi gibi tüm kanallarda sadece bu yatağımıza özel yeni bir yapılanma kurguladık. Kapoklu ürünlerimizi Türkiye ile 20 ülkede bulunan 200’ü aşkın noktada satışa sunacağız” dedi.

YILLIK 50 BİN ADET ÜRETİM

Kapok lifli ürünlerden yıllık 150 milyon TL’lik satış beklediklerini dile getiren Gökmen “Kapoku Endonezya’dan getiriyoruz. Günlük üretim kapasitemizin yaklaşık yüzde 10’luk kısmını kapoka ayırdık ve yıllık 50 bin adet kapoklu yatak üretmeyi hedefliyoruz. Uyku kalitesi ve konforu açısından; ısı dengesi, nefes alabilirlik ve vücut sağlığında oluşturduğu pozitif etki ile kullanıcılarına farklı bir deneyim yaşatacak yatağımız Bambi’nin sektöre kazandırdığı yeni bir başarı hikâyesi olacak. Kapok lifli ürünlerimiz ayrıca sektörün sürdürülebilirliğine de yeni bir soluk getirecek. Kullanım sonrası geri dönüşüm ve doğaya karışması için de herhangi bir müdahale gerektirmeyen lifli ürünlerimiz, sektörde birçok üreticiyi doğal liflerle üretime yöneltecek” diye konuştu.

110 YENİ MAĞAZA AÇACAK

Bambi Yatak olarak 2021 yılında yüzde 40 büyüme ve 700 milyon TL ciro ile kapattıklarını söyleyen Gökmen şunları kaydetti: 2021 yılı ciddi anlamda hem ürün hem üretim hem de lojistikte yatırım atağına geçtiğimiz bir yıl oldu. İnsan kaynağımızda iki kattan fazla büyüyerek çalışan sayımızı 420’den 1.000’e çıkardık. Tüketicilerimizin bekleme süresini minimize etmek için Türkiye’nin çeşitli noktalarında 10 adet bölge deposu oluşturduk. Yurt içinde bugün 590 mağaza ile hizmet veriyoruz. 2022 yılında 110 yeni mağaza açarak Türkiye’deki mağaza sayımızı 700’e çıkarmayı hedefliyoruz. İhracatımız, ciromuzun yüzde 15’ini oluşturuyor. 2022 yılında yüzde 40’lık bir büyüme ve 1 milyar lira ciro öngörüyoruz. İhracatta ise minimum yüzde 50 büyüme hedefliyoruz. Kapok, tüm hedeflerimize ulaşmamızdaki en büyük kozumuz olacak.

ARTIK YATAK BİR HEDİYE DEĞİL ANA ÜRÜN

Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen “Hikâyesi olan ürünlerle yatağı oturma gurubunun yanında verilen bir hediye olmaktan çıkardık” dedi.

VÜCUDUN ISI DENGESİNİ KORUYOR

Türkiye’de ilk ve tek olan yeni nesil ürünü Kapok Naturel Yatak, uyku sırasında vücudun ısı dengesini koruyor. Yüzde 80 hava içeren kapok lifleriyle üretilen, sıcak günlerde vücut ısısının dışarı atılmasına, soğuk günlerde vücudu sıcak tutmaya yardımcı oluyor. Kapokun sunduğu üstün ses yalıtımı ve ultra hafiflik, kullanıcıların en yorgun günün sabahına dahi dinlenmiş bir şekilde uyanmasını sağlıyor. Bambi, kapok lifleriyle ürettiği yastık ve yorganlarıyla da kapokun doğallığını, uykunun her anında hissettiriyor.

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