Türkiye Gazetesi

Geliştirdikleri oyunlar milyarlarca insan tarafından oynanan Türk oyun şirketleri yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. İki yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en değerli ve en çok yatırım alan mobil oyun şirketlerinden biri olan Dream Games, aldığı yeni yatırımla değerini katladı. Geçen yıl haziran ayında aldığı yatırımla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin üçüncü ‘unicorn’u unvanının sahibi olan Dream Games, 255 milyon dolarlık yeni yatırım alarak, 2,75 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Böylece Dream Games, altı ay gibi kısa bir sürede değerini yaklaşık üç katına çıkarmayı başardı. 2019’da kurulan İstanbul merkezli mobil oyun şirketi, bugüne kadar toplam 468 milyon dolar yatırım aldı. Dream Games CEO’su Soner Aydemir “Mühendislikle sanatı buluşturarak, oyunumuzda yer alan binlerce detayın mükemmel bir uyum içinde olmasını sağlıyoruz. Böylelikle dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilen, kaliteli bir oyun deneyimi sunmayı başarıyoruz” dedi. Aydemir, Dream Games’in elde ettiği başarıdan ve yatırımcıların ilgisinden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Firmanın üçüncü yatırım turuna liderlik eden Index Ventures’ın ortağı Stephane Kurgan, Dream Games’in ilk oyunu olan Royal Match’in yakaladığı başarıyla tüm beklentilerini aştığını ifade etti.

SPYKE GAMES’E 50 MİLYON DOLAR YATIRIM

Öte yandan merkezi ABD’de bulunan girişim sermayesi şirketi Griffin Gaming Partners’tan 55 milyon dolarlık tohum yatırımı alan yerli oyun geliştirme şirketi Spyke Games, bu yatırımla oyun sektöründeki etkinliğini artırmayı hedefliyor. 5 genç yatırımcı tarafından İstanbul’da kurulan Spyke Games, geçen yıl Griffin Gaming Partners’tan 5 milyon dolarlık tohum öncesi yatırım almıştı. Geçen aylarda ‘Royal Riches’ isimli mobil oyununu Google Play ve App Store’da kullanıma sunan şirket, Griffin Gaming Partners’tan 50 milyon dolarlık bir tohum yatırımı daha aldı. Böylece Spyke Games, toplam 55 milyon dolar yatırım ile Türkiye’nin en büyük tohum yatırımına ulaşmış oldu. Alınan yatırımla ekibin büyütülmesi, şirketin ilk oyunu Royal Riches’ın tanıtımının yapılması ve bu oyunun belli bir seviyeye ulaşmasının ardından yeni oyunlara odaklanılması planlanıyor. Yatırımcı şirket Griffin Gaming Partners’in Genel Müdürü Phil Sanderson “Türkiye, gelişmekte olan girişimler için merkezi bir yer hâline geliyor. Türkiye’de oldukça canlı bir oyun sahnesi var” dedi. Ekibi sosyal medyadan tebrik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Spyke Games’in 55 milyon dolarlık tohum yatırım almasının Türkiye’nin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemi için gurur verici olduğunu vurguladı. Peak Games, 2020’de 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak Türkiye’nin ilk ‘unicorn’u olmuştu.

120 KİŞİYİ İŞE ALACAK

Dream Games’in ilk oyunu olan Royal Match, çıktığı günden bu yana dünya genelinde her ülkeden ve her yaş grubundan milyonlarca kişiye ulaştı. 2021 yılında dünyanın en fazla hasılat yapan mobil oyunlarından biri olan Royal Match, ABD, İngiltere ve diğer büyük pazarlarda en büyük 10 mobil oyundan biri olmayı başardı. Dream Games, 2022 yılında yeni bir oyunun geliştirilmesine başlamayı planlıyor. İstanbul’daki ofis-lerinde 80 kişilik bir ekibi olan şirket, 2022’de 120 kişiyi daha işe almayı hedefliyor.

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