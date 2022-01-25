Türkiye Gazetesi

Geçen yılı 1,4 milyon satışla tamamlayan emlak sektörü, sadece yabancılara 60 bine yakın anahtar teslim etti. Yabancılara konut satışından elde edilen gelir ise 10 milyar dolara yaklaştı. “Vatandaşlık” teşvikine döviz kurlarında yaşanan yükseliş de eklenince yabancı alıcıların alım gücü ve hevesi iyice yükseldi. Maliyet artışlarının yanı sıra bu yüksek yabancı ilgisi de fiyatları yukarı sürükledi.

MAĞDURİYET YAŞANIYOR

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ‘’Sektörümüzde yabancılar tarafından kurulan gayrimenkul şirketlerinde rekor satışlar söz konusu. 2021’de en çok kurulan yabancı ortak sermayeli şirketler listesinde gayrimenkul acenteleri, 782 ile ikinci sırada yer aldı. Bu acenteler, kendi ülke vatandaşlarına yönelik reklamlarla yüksek komisyon ve yüksek fiyatla aracılık faaliyetlerinde bulunuyorlar. Bugün İstanbul’da, Bursa’da, Yalova’da, Sapanca’da artık yabancı tabelalar ile çok sayıda emlak işletmesi görüyoruz. Bu işletmeler içinde ‘yetki belgesi’ ve ‘yönetmeliklere aykırı hareket’ denetimi yapılması gerekiyor. Öte yandan yabancılara verilen ilanlarda hayret verici örnekler görüyoruz. 175 bin dolara vatandaşlık vadeden birçok sahte içerikle sosyal medya reklamları yapılıyor. Gelen müşterilere, ederinin çok üzerinde satışlar yapılıyor. Hem ülkemiz hem sektörümüz itibar kaybına uğruyor. Ayrıca yerli alıcılar da piyasanın aşırı yükselmesiyle mağduriyetler yaşayabiliyor” şeklinde konuştu.

Konut maliyeti yüzde 40-50 artacak Pandemi döneminde sekteye uğrayan konut üretimi, yeni projelerin peş peşe devreye alınmasıyla hızlanıyor. İstanbul ve İzmir’de iki yıl içinde yaklaşık 7 milyar TL değerinde 7 projelik yatırım hamlesini başlatan Ege Yapı, yatırım zincirinin ilk halkası olan ModernYaka projesini satışa çıkardı.

Arap iş insanları konuta geliyor Türk ve Arap Ülkeleri İş Birliği Derneği (TÜRAP) ve TurabExpo, 16. Türk-Arap İş Birliği Zirvesi’nde 22 Arap ülkesi ve 7 Türk Cumhuriyeti’nden binlerce yatırımcıyı Türkiye’deki gayrimenkul firmalarıyla buluşturacak.