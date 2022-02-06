Türkiye Gazetesi

Doğalgaz yardımı ile ilgili konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık tarih verdi, "Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız" dedi. Gündeme dair soruları cevaplayan Bakan Yanık, "Şu anda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız" ifadelerini kulandı.

DOĞALGAZ YARDIMI İÇİN TARİH VERDİ

İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

"Doğalgaz ve kömür desteklerini biz 'ısınma destekleri' başlığında değerlendiriyoruz. Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz, artık doğalgaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğalgaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğalgaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. Doğalgazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız.

Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şu anda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız.

Sadece bu dönemle alakalı değil, biz AK Parti iktidarı olarak sosyal devletin gereği olan her türlü adımı atıyoruz. Sosyal devlet olmak sadece yoksulluk ve sadece ileri derecede ağır yoksulluğun giderilmesi değildir. Sosyal devlet dezavantajlı grupların dezavantajlarını gidermek ve eşit bir düzlem sağlamaktadır.

"ANAOKULU DESTEĞİ BAŞVURULARI YAKINDA BAŞLIYOR"

Biz ihtiyaç sahibi tüm ailelerin yükünü üstleniriz. Yaklaşık 1 milyon çocuğumuz var. Bunun alt yapısını oluşturduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarına devam etmek şartıyla her bir çocuk için ödemekle yükümlü oldukları tutarları biz ödeyeceğiz. Biz doğrudan MEB'e ödeyeceğiz. Başvuruları çok yakın zamanda açacağız. Anaokulu süreci küçük yaştaki çocuklar için önemli. Buna erişemeyen çocuklarımıza erişmeyi çok önemli buluyoruz. Ön gördüğümüz sayıya da çok yakın zamanda ulaşacağımızı düşünüyoruz.

Detaylar birazdan...