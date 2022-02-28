Türkiye Gazetesi

Dünya, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime kilitlendi. İki ülke arasındaki kriz dünya ekonomisinde dalgalanmalara neden olurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu krizden etkilenen ülkelerden birinin de Türkiye olabileceğine dikkat çekti. Yatırımcılara uyarılarda bulunan Memiş, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 11 büyümesini değerlendirirken, bir yandan da kriz döneminde yatırımcıların beklemesi gerektiğini, al-sat işlemlerinin doğru olmayacağını belirtti.

PİYASALARIN ODAĞI RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarını değerlendiren Memiş, "Büyüme rakamları ile birlikte yurt içi ve yurt dışı piyasaların genel odak noktası Rusya-Ukrayna savaşı. Piyasalar Rusya-Ukrayna savaşına odaklandığı için yurt içindeki gelişmelere pek dikkat çekilmedi. Bu hafta yurt içindeki verilerin piyasaya etkisini göstereceğini düşünmüyorum. Türkiye’nin büyüme rakamlarının veya diğer önemli rakamların şu anda piyasada herhangi bir önemi bulunmadığını gözlemliyoruz" dedi.

"RUSYA TOPLUMSAL AYAKLANMA İLE KARŞI KARŞIYA"

Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarının piyasayı gerdiğini belirten Memiş, Rusya ekonomisinin ciddi anlamda zarar göreceğini hatta iflasına yol açabileceğini söyledi. Memiş, "Rus vatandaşlar döviz bürolarına giderek parasını kurtarmaya çalışıyor ama yaptırımlar ile birlikte Rus ekonomisi adeta felç edildi. Rusya Merkez Bankası’nın faiz artırmasının daha çok devam edeceğini düşünüyorum. Faiz artırım ancak geçici bir süreç. Bu geçici süreç sonrasında toplumsal bir kaos da gündemimizde olabilir. Rusya toplumsal ayaklanma ile karşı karşıya" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARETLER BEKLİYORUM"

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizde Türkiye’nin jeopolitik konumuna dikkat çeken Memiş, "Rusya her ne kadar bu süreçteN olumsuz etkilenecek olsa da Türkiye de olumsuz etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor" dedi. Hem tarım hem petrol hem de turizm sektöründeki olumsuz süreçler nedeniyle Türkiye’nin dış diplomasisindeki yoğun trafiğin biraz daha ön plana çıkabileceğini belirten Memiş,"Özellikle bu hafta Türkiye’den gelecek olan açıklamalar çok önemli. Ben bu hafta Amerika ve İngiltere’den Türkiye’ye kritik ziyaretler bekliyorum. Türkiye jeopolitik anlamda kritik öneme sahip olduğu için çözümü İstanbul üzerinden halletmeye çalışabileceklerini düşünüyorum" dedi.

TCMB NASIL BİR ÖNLEM ALACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Rusya-Ukrayna savaşına dair nasıl bir önlem alabileceğine dair değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, "Bu ay çok kritik bir ay. Çünkü Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile ilgili geri dönüşlerin yapılma sürecine denk gelen bu savaş dolar kurunun tekrar 14 lira seviyesini zorlamasına neden oldu. Aslında TCMB’nın kırmızı çizgisi 13,80 seviyesiydi. Merkez Bankası’nın herhangi bir müdahalesi olacak mı? Bu tarafı kontrol ve takip edeceğiz. 14 lira seviyesi kalıcı olursa 14,70 seviyesine gelmesi gündeme gelebilir. Bence ateşkes olabilir ve piyasaların ateşi biraz daha düşebilir" şeklinde konuştu.

İSLAM MEMİŞ’TEN YATIRIMCIYA UYARI

Harekatın başladığı ilk günde piyasaların sert yükseldiğini, savaşın beşinci gününde ise piyasalarda sakinleşme başladığını söyleyen Memiş, "Piyasalarda çok ciddi anlamda gerginlik ve bekleyiş var ve belirsizlik hala devam ediyor. İstikrar olmadığı için bir gün yükselecek, bir gün düşecek. Yatırımcılar sakince beklesin ve al-sat yapmasın. 2022 sancılı geçecek" dedi.

Rusya-Ukrayna gerilimi altın piyasasını hareketlendirdi Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle birlikte yükselen altın fiyatları piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

Rusya saldırısı piyasaları salladı: İslam Memiş'ten altın ve dolar tahmini Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekatla bölgede tansiyon yükselirken dolar ve altın fiyatlarını ateşlendi. Ülkeler tek tek yaptırım kararlarını açıklarken Rus rublesi tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Kripto paralarda ve dünya borsalarında hızlı düşüşler sonrası güncel durumu ekonomist İslam Memiş yorumladı. Türkiye’de dolar 14,5 liranın üzerinde seyrederken İslam Memiş, "Doların yükselişi devam edecek mi? Altın hangi seviyeleri görecek?" sorularını tek tek cevapladı.