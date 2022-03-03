Türkiye Gazetesi

Proje, tarım, hayvancılık, gıda, ormancılık ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan girişimci adayların desteklenmesi amacıyla uygulanıyor. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi kapsamında meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun olanların uygulayacağı projelere 100 bin TL hibe desteği sağlanacak.

15 MART'A KADAR UZATILDI

İlgili bölümlerden mezun olanlar tarım, hayvancılık, ormancılık, ipek böcekçiliği, arıcılık, su ürünleri ve coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve paketlenmesine yönelik hazırlanacak projelerle 15 Mart 2022 tarihi saat 23:59’a kadar sistem üzerinden başvuru yapabilecek.

Bakan Bozdağ duyurdu: Adalet Bakanlığı'na personel sınav başvuruları 1 Mart'ta başlıyor Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor" dedi.

60 milyar liralık yeni destek paketi başvuruları başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin detaylarını açıkladığı 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketi için başvurular başladı.

4 milyon hanenin yararlanacağı doğalgaz yardımı için başvurular başladı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, maddi durumu olmayan hanelere, ailelere yapılacak doğal gaz yardımı için başvuruların bugün itibarı ile başladığını duyurdu.