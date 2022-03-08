Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Savaş, gıda fiyatları başta olmak üzere birçok sektörde küresel çapta kriz yaşanmasına yol açtı. Yağlı, tohumlu bitkiler ve hububat üretiminde dünyanın en büyük tedarikçisi konumunda bulunan iki ülkede oluşan arz sorunu, ürün fiyatlarını tarihî seviyeye taşıdı. Yaşanan gelişmelerden Türkiye de etkilendi. Sektör temsilcileri, şu an için ayçiçeği veya hububat arzında bir sorun olmadığını, hem iç piyasa üretiminin hem de ithalat tarafının işlediğini belirterek, yaşanan bütün dalgalanmaların, savaş belirsizliğinden kaynaklandığını belirtiyor. İTO Hububat Bakliyat Meclisi Üyesi Tevfik Dinçer “Ayçiçeği yağı veya hububat konusunda tedarik sorunu yaşanmıyor. Ancak ortada bir savaş var. Belirsizlik mevcut. Uzaması, fiyat ve tedarikte sorunlar oluşturacaktır. İthalatçılar da, fiyatların artacağı tahmini ile piyasa ürün vermekten kaçınıyor. Bu durum vatandaşa zam olarak yansıyor” dedi.

SPEKÜLASYON ENFLASYONU

Ürün tedarikinde bugün bir sorun yaşanmazken, perakende tarafındaki etiketleri ise spekülasyonlar belirliyor. Rusya-Ukrayna savaşının tedirginliği, iç piyasada stokçuların iştahını kabartıyor. Özellikle gıda sektöründe ortaya atılan bir iddia ile raflardaki ürünler depoya çekiliyor. Büyük bir zincir marketin yöneticisi konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada “Bu, zincirleme bir durum. Ülkemizde yalnızca satıcılar stok yapmıyor. Vatandaşımız da markete koştu. Mesela savaşın başlamasından üç gün sonra 'Ayçiçeği yağı fiyatları artacak' haberleri çıktı. Bir sonraki gün raflarda yağ kalmadı. Aynı durum market tedarikçisinde de yaşandı. Bu söylemler olduğunda, biz de tedarikçimizden ürün alamıyoruz ya da sınırlı geliyor. Ortada elle tutulur bir durum yokken, bir anda zincirleme sorunlar çıkıyor” ifadelerini kullandı.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de, Türkiye'nin gıda ve tarım ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke olduğunu belirterek “Savaş hiçbir zaman ülkemizde gıda krizine neden olmaz, yeter ki kurallar uygulansın” şeklinde konuştu.

Toptancıların başkanı konuştu: Yağ stoku sorunumuz yok! Yağ stoklarının tükendiğine yönelik dolaşan spekülasyonlara ilişkin TGRT Haber'e konuşan GİMAT’ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aydoğan, depoların yeterince dolu olduğunu söyleyerek, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Nebati: Yeterli ayçiçek yağımız var Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ayçiçek yağı ile ilgili açıklamasında, "Hiçbir şey yapmazsak elimizdeki yağ temmuz ayına kadar yetiyor" ifadelerini kullandı.