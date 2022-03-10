Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı, dünyada özellikle ekonomik düzeni önemli ölçüde sarsacak kararlara sebep oldu. Bunların başında gelen enerji yaptırımları, Rusya'ya bağımlılığın bir an önce ortadan kaldırılması için itici güç oldu. Bu kapsamda ABD, BAE ve Suudi Arabistan ile rejim değişikliği istediği İran ve Venezuela’ya talepte bulundu. Bir süredir ABD ile politik sıkıntılar yaşadığı bilinen dört ülkenin cevabı merak edilirken, Wall Street Journal Gazetesinin haberine göre; S. Arabistan Veliaht Prensi MBS ile Abu Dabi Veliaht Prensi MBZ, Biden’ın görüşme talebini reddetti. Venezuela’ya giden ABD heyeti ise yaptırımları gevşetme karşılığında petrol istedi. İran ile yapılan nükleer müzakereler de bir anda hızlandı. BAE'den ise petrol üretimine destek geldi.

VELİAHT PRENSLER GÖRÜŞME TALEBİNİ REDDETTİ

Wall Street Journal gazetesinin üst düzey ABD’li ve Suudi yetkililere dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray, Biden ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan arasında telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştı.

Ancak iki veliaht prens de telefon görüşmesi talebini reddetti. Söz konusu görüşmelerde Biden’ın, prensler ile Ukrayna’ya uluslararası destek verilmesi ve dünyada artan benzin fiyatlarının kontrol altına alınması konularını ele alması amaçlanıyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Veliaht Prens bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

SUUDİ ARABİSTAN BIDEN’DAN RAHATSIZ

Gazetenin haberinde, Suudi Arabistan’ın son dönemde Biden yönetimi ile arasının kötü olduğu, Suudi Arabistan’ın Biden yönetiminden Yemen’de daha çok yardım, İran konusunda daha fazla destek ve 2018’de katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda ABD’de Suudilere karşı açılan davalara müdahiliyet istediği aktarıldı. BAE’nin de eski Başkan Donald Trump sonrasında Biden yönetiminin politikalarından rahatsızlık duyduğu kaydedildi.

İRAN İLE NÜKLEER MÜZAKERELER HIZLANDI

Öte yandan Viyana’da devam eden İran ile nükleer müzakerelerin hızlanması da dikkati çekiyor. İran’ın baş nükleer müzakerecisi Ali Bagheri Kani, istişarede bulunmak için gittiği Tahran’dan dün döndü. Tarafların olası bir anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi. ABD ile İran arasındaki diyaloğun yeniden sağlanması durumunda İran’ın tankerlerde depolanmış ve hemen sevk edilebilecek birkaç yüz bin varil petrolü var. Bu küresel petrol üretimine bir milyon varil ekleyebilir.

VENEZUELA'DAN ABD'YE "İYİ NİYET" GÖSTERGESİ

ABD yönetimi, darbe girişiminde bulunduğu dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela’nın da kapısını çalmak zorunda kaldı. Geçen hafta bir ABD’li heyet Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi. ABD heyetinin yaptırımları gevşetme karşılığında petrol talebinde bulunduğu ve Amerikan Chevron şirketine yeniden faaliyet izni verileceğini belirttiği açıklandı. Pazartesi günü Maduro, ABD’li heyetle görüşmeyi doğruladı ve bir yol haritası üzerinde anlaşıldığını belirtti. Venezuela ayrıca bir iyi niyet göstergesi olarak ülkede tutuklu iki ABD vatandaşını da serbest bıraktı.

BAE PETROL SORUNUNA EL ATTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü (OPEC) daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini bildirdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi Otaiba yaptığı açıklamada BAE'nin 50 yılı aşkın süredir küresel pazarlar için "güvenilir ve sorumlu" bir enerji tedarikçisi olduğunu belirtti.

BAE'nin, enerji piyasalarındaki istikrarın, küresel ekonomi için kritik olduğuna inandığını vurgulayarak "Üretim artışlarını destekliyoruz ve OPEC'i daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bugün düzenlenen basın toplantısında, BAE'nin petrol üretiminin artırılmasına destek vermesini memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Blinken, "Küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak, dünya çapında bol miktarda enerji arzının devam etmesini sağlamak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın gözü Türkiye'de! Piyasalar kritik görüşmeye odaklandı: Petrol ve altında çekilme Tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Bugün saat 11.00'de Rusya, Ukrayna ve Türkiye Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önderliğinde 2 bakan arasında barış görüşmeleri gerçekleştirilecek. Kritik görüşme öncesi ise piyasalarda rahtlama başladı. Petrol fiyatları sert bir düşüş yaşarken, ons altın tarihi zirvesinden kıl payı dönerek aşağı yönlü bir eksen çizmeye başladı. Görüşme sonrasında yapılacak açıklama ise piyasalara yön vermesi bekleniyor.

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