Türkiye Gazetesi

ABD’de 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon oranları küresel piyasalarda tedirgin oluşturdu. Dünyanın en zengin iş adamlarından olan Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden enflasyonla ile ilgili görüşlerini açıkladı. Musk, sosyal medyadan takipçilerine “Önümüzdeki birkaç yıl için olası enflasyon hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yönetti. Musk’un sorusuna binlerce kişi cevap verirken, on binlerce kişi de tweetini beğendi.

MUSK DA ENFLASYON MAĞDURU

Tüm dünya genelinde küresel bir sorun haline gelen enflasyon Tesla ve SpaceX şirketlerini de vurdu. Milyarder iş adamı Elon Musk’un sahibi olduğu dev şirketler artan enflasyonla hammadde ve lojistik alanında sorunlar yaşamaya başladı.

“ZAYIF PARA BİRİMLERİ ÇÖKECEK”

MicroStrategy kurucusu ve CEO'su Michael Saylor, Elon Musk’ın tweetine cevap vererek, zayıf para birimlerinin yüksek enflasyon karşısında çökeceğini belirtti. ABD’de tüketici enflasyonun tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağını belirten zayıf para birimlerinin yüksek enflasyon karşısında çökeceğini söyleyen Saylor, sermayenin nakit, borç ve değer stoklarından Bitcoin gibi kıt mülklere kaçışı yoğunlaştıracağını kaydetti.

ELON MUSK’TAN KRİTİK TAVSİYELER

Elon Musk, enflasyon ortamında nasıl yatırım yapılacağına ve paranın değerinin nasıl korunacağına ilişkin birkaç tavisye verdi. Musk, enflasyonun yüksek seyrettiği zamanlarda Dolar yerine iyi prim yapan şirketlerde Hisse senedi, ev alımı gibi fiziksel ürünlere sahip olmanın daha iyi olduğunu söyledi.

Fiziksel ürünlere sahip olunması gerektiğinin yanında Bitcoin, Ethereum veya Dogecoin’e sahip olduğunu kaydeden Musk, kripto paralarını satmayacağını da deklare etti.

KRİPTO PARALARA YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Musk’ın kripto paralara ilişkin ilgisi gün geçtikçe artıyor. Çoğu zaman spekülatif yönlendirmelerde bulunsa da favori kripto paraları arasında Bitcoin ve Dogecoin bulunuyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Tesla ürünlerinin Dogecoin ile satın alınabileceğini açıklamış ve Dogecoin fiyatlarında sert yükselişe neden olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda da Bitcoin ile Tesla otomobil satışı yapan Musk, Bitcoin madenciliğindeki enerji sorunları nedeniyle bu işlemden vazgeçmişti ve büyük tepkilere neden olmuştu. Kripto para madencileriyle bir araya gelen Musk, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kripto para madenciliğine geçilmesi halinde Tesla’ların Bitcoin ile satın alınabileceğini söylemişti.

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