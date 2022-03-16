Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü "Lilac" adlı gemiden, Mersin açığındaki deniz platformu aracılığıyla sevkiyata başlandı.

Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.

Kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyen gemide, evrak ve numune kontrollerinin ardından sevkiyat işlemi başlatıldı.

Gemideki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı, denizin altındaki 6 bin 489 metrelik boru hattıyla platformdan AVES firmasının tesisine aktarılıyor.

Sevkiyatın yaklaşık 30 saat sürmesi bekleniyor.

VATANDAŞ MARKETLERE AKIN ETMİŞTİ

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rusya'dan gelmesi gereken yağ yüklü gemiler gelmeyince vatandaşlar marketlerde uzun süren ayçiçek yağları oluşturmuştu. Devlet yetkililerinin stok sorunun olmadığını açıklamasının ardından durum sakinleşmişti.

Ayrıca birçok belediye büyük marketlere baskın yapmış ve birçok yerde yağ stoklarına rastlanmıştı.

Ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Türkiye'de Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatının ardından, Rusya’nın Yisk limanından 9 Mart'ta çıkış yapan 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü Lilac isimli gemi Mersin'e ulaştı.

Ayçiçek yağı krizinde yeni alternatif: Aralarında Türkiye de var Ayçiçek yağı ve buğday krizi, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi nedeniyle ithalatçı ülkeleri vurdu. Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya ve bu konuda beşinci sırada bulunan Ukrayna'nın savaşı nedeniyle küresel olarak gıda krizi yaşanabileceğini belirten BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye dahil birçok ülkenin ayçiçek yağına alternatif olarak başka yağlara yönelebileceğini işaret etti.

Rusya'dan gelen ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul'da Rusya’nın Azak Denizi Limanı’ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazı’na ulaştı.