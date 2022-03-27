Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrol varil fiyatları yükselişe geçti. 130 doları aşan petrol fiyatı, şu an 119 civarında... Yaşanan dalgalanmalar sebebiyle kar marjı düşen sektör temsilcileri, Ankara'ya çıkarma yaptı. Temsilciler, Ticaret Bakanlığı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) talepleri iletti.

"FİYAT, DAĞITIM BÖLGESİNE GÖRE BELİRLENSİN"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, heyet adına açıklama yaptı.Burkay "Nakliye bedellerinin bayilerin toplam kâr marjının içerisinde yer alması dağıtım bölgelerine uzak olan bayilerimizi olumsuz etkiliyor. Ayrıca dağıtım bölgelerine yakın bazı yerlerin pompa satış fiyatları Bursa gibi uzak illere göre daha yüksek. Pompa satış fiyatlarının da dağıtım bölgelerine uzaklık göz önünde bulundurularak belirlenmesi en önemli taleplerimiz arasındaydı" dedi.

"KAR MARJI İYİLEŞECEK"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile yaptıkları görüşmede BTSO’nun da talepleri arasında yer alan otomatik satışlardaki bayi katılımını sıfırlandığının müjdesini kendilerinden aldıklarını ifade eden İbrahim Burkay "Taşıt Tanıma Sistemi'nde (TTS) akaryakıt bayilerine yansıtılan komisyon tutarlarını ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemeyi devreye alınması kararını memnuniyetle karşıladık. Atılan bu adım akaryakıt sektöründe fiyat baskısını azaltırken bayilerimizin kar marjlarında da önemli bir iyileşme sağlayacak. Sektörümüzün taleplerine kulak veren Sayın Başkanımız Mustafa Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. BTSO olarak sektörümüzün sorunlarının çözülmesi için adımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Brent petrole bir darbe daha! Piyasalarda arz endişesi arttı: Fiyatlar uçuşa geçti Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından yaptırımlara uğrayan Moskova yönetimi, ekonomik anlamda dibi görmüş durumda. Yapılan yaptırımlar sonrası Brent petrol fiyatları yükselişe geçmişti. Petrole bir darbede Körfez’den geldi. Yemenli Husilerin Suudi Arabistan’ın petrol üretim tesislerine saldırmasıyla piyasalarda arz endişesi tavan yaptı. Artan baskılar sonucunda petrol fiyatları yukarı yönlü tırmanışa geçti.

Binali Yıldırım: Gıda, petrolden de altından da önemli Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim sonrası gıda ve tarım ürünlerinin daha önemli hale geldiğini belirten AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde gıdaya erişimde sorunlar yaşanacak. Bunun farkındayız, öncü göstergeleri görüyoruz ve gerekli tedbirleri de hükümetimiz alıyor. Artık gıda petrolden de altından da önemli hale geldi" dedi.

Petrol ve doğalgaz sonrası Avrupa'da yeni kriz: Sadece 40 günlük stok kaldı Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar neticesinde Avrupa'da başlayan petrol ve doğalgaz krizinden sonra bir sorun da 'motorin' konusunda baş gösterdi. İddialara göre Avrupa'nın bazı ülkelerinde sadece 40 gün yetecek kadar stok bulunurken, Rus petrolünden uzak duran şirketler, Asya ve ABD’den ithalat seçeneklerine yönelmeye başladılar.