Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle rezervasyon iptalleriyle karşı karşıya kalan turizmciler, iki ülke arasında Türkiye'nin girişimiyle devam eden müzakerelerden olumlu sonuç çıkmasını bekliyor. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, geçen yıl turizmin, Covid-19 salgını ve turistik bölgelerde çıkan orman yangınlarından olumsuz etkilendiğini hatırlattı. Bu sezon da Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini his- settiklerini belirten İşler "Geçen yıl 2 milyon Ukraynalı, 5 milyon da Rus turist Türkiye'ye gelmişti. Bu yıl 3 milyon Ukraynalı, 7 milyon Rus turisti ağırlamaya hazırlanıyorduk. Ukrayna ve Rus pazarından 2022 beklentisi 10 milyar dolar civarındaydı. Bu savaşın çıkmasıyla 3 milyon Ukraynalının hiç gelmeyeceği kesinleşti. Eğer savaş devam ederse ve yeni bir gelişme olmazsa Rusların da ancak yüzde 30'u gelir. Savaş biter, barış olursa Rusya pazarı kendini toplar. 7 milyon beklentisi gerçekleşebilir. Bakanlığımız, doğabilecek pazar kaygılarını engelleme amacıyla Almanya ve İngiltere pazarında çalışma yapıyor. Orta Asya ve Azerbaycan pazarı ile İran ve Orta Doğu pazarındaki beklentimiz de her geçen gün artmakta. Avrupa'dan iptal almıyoruz ancak rezervasyon akışlarında bir yavaşlama var. Barış gelirse Avrupa'dan da rezervasyon akışlarının artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

“BİZİ İYİ YAZLAR BEKLİYOR”

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de, barış görüşmelerini büyük dikkatle izlediklerini söyledi. Türkiye'nin çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Belge "Özellikle Akdeniz Bölgesi, Rus ve Ukraynalı turistlerle sezonlarını geçiriyor. Onların gelememesi bize sıkıntı verir. İnşallah savaş bitip, ateşkes imzalanırsa, çok güzel olacak. Covid-19 salgınından sonra bizi iyi yazlar bekliyor" dedi.

Turizmde 'charter' endişesi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı güvenlik, enerji ve gıdada olduğu gibi turizmde de dengeleri değiştirdi. Bu yıl 3 milyon turisti gözden çıkaran sektör, alternatif pazarların da kapanmasına yol açacak 'charter' sorunuyla karşı karşıya... Doğu Avrupa ve Rusya’dan yolcu taşıyan firmaların uçaklarının Boeing ve Airbus tarafından geri çağrıldığını anlatan NG Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, “Asıl sıkıntımız bu. Pegasus ve THY birazını alabilir ama tarifeli seferlerle bu kadar uçuşu yapmaları mümkün değil” dedi.