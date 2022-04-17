Türkiye Gazetesi

Akdeniz pazarında kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından olan Türkiye, “yüzen otel”lerin rotasına girdi. Bu yıl 1.000’in üzerinde kruvaziyer diye adlandırılan büyük gezinti gemisinin Türkiye’ye 1,5 milyon yolcu getirmesi bekleniyor. Salgınla birlikte kruvaziyer turizminin durma noktasına geldiğini aktaran Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, bu yıldan itibaren ciddi hareketlenmenin yaşandığını ifade etti. Yaklaşık altı yıl aradan sonra gemilerin rotalarının yeniden Türkiye'ye çevrildiğini belirten Güngör “Bu sezon çok iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah her şey yolunda gider ve Türkiye bu sene çok iyi bir sezon geçirir. Kuşadası Limanı olarak 500 gemi ile 750 bin yolcu bekliyoruz. Türkiye genelinde de bu sayının 1.000'in üzerinde gemi seferiyle 1,5 milyon yolcuya çıkabileceğini düşünüyorum” dedi.

Dünyada 2019 yılında gemilerle 30 milyon yolcunun seyahat ettiğini hatırlatan Güngör, sektörün 2022'de bu rakama ulaşmayı hedeflediğine işaret etti. Türkiye'nin, kruvaziyer turizmi açısından çok farklı bir yere sahip olduğunu anlatan Güngör “Türkiye tarihiyle, kültürüyle ve doğal güzellikleriyle bu turlara çok farklı bir renk katıyor. Ülke olarak kruvaziyer turizminde hak ettiğimiz payı alacağız” diye konuştu.

TÜRKİYE EN ÇOK TALEP GÖREN DESTİNASYON

Rotalarına yeniden Türkiye'yi ekleyen MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro da Panama bayraklı “MSC Lirica” isimli gemilerini Kuşadası’na yanaştırdıklarını ve burada olmaktan dolayı da büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Eylül ayında “MSC Fantasia” adlı gemilerinin İstanbul ve İzmir Limanı’na uğrayacağını hatırlatan Capurro “Bundan sonra daha fazla kapasiteli daha büyük gemilerle Türkiye’de olmayı planlıyoruz. Önümüzdeki sene 3 bin 400 yolcu kapasiteli MSC Musica’yı Kuşadası rotasına ilişkilendirdik. Mayıs-ekim ayları arasında sefer yapacak" ifadelerini kullandı. Farklı ülkelerde seyahatlere ilişkin çeşitli anketler yaptıklarına dikkati çeken Capurro, şunları kaydetti: Bu anketler sonucu Türkiye her zaman en çok talep olan destinasyon oluyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye kruvaziyer seyahatine karar vermede önemli bir etken. Özellikle şunu belirtmekte fayda var. Türkiye’ye ilk defa gelen turistse zaten ikinci seferi mutlaka oluyor.

Kuşadası'na kruvaziyerle 900 turist geldi Pandeminin etkisiyle seyahat kısıtlamaları turizm sektörünü uzunca bir süre olumsuz etkiledi. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na kruvaziyerle 900 bölgedeki hareketliliği artırdı.