Türkiye Gazetesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her yıl düzenlediği indirim kampanyası için başvurular bugün sona eriyor. İndirim kampanyasından, taksitleri en geç 2020 sonu itibarıyla başlayan konut ve iş yeri sahipleri faydalanabiliyor. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar ve borcunun tamamın kapatmayacaklar da kampanyaya dahil olamıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kampanya kapsamında borcun en az yüzde 25’inin peşin ödenmesi durumunda yüzde 22’lik bir indirim uygulanacak. Kampanyaya katılacakların, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemelerini yapmaları ve geriye dönük taksit emlak vergisi borcu olmaması gerekiyor.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

İsteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyaya başvurular bugün 19 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NASIL HESAPLANIR?

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak kişiler yararlanabiliyor. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak kaydıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyası sunuluyor.

TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyasında yarın son gün Ev ve işyeri sahiplerine TOKİ tarafından uygulanan yüzde 22'lik indirim kampanyasına başvurmak isteyenler için yarın son gün. Borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri sahiplerine yüzde 22, arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. İşte detaylar...