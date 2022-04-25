Türkiye Gazetesi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan katıldığı bir televizyon programında Faiz, enflasyon ve asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Turan açıklamasında, vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi gerektiğine de değindi.

YAPILMASI GEREKEN YAPILMALI

TÜSİAD Başkanı, asgari ücretin yıl ortasında yeniden artırılmasına sıcak baktıklarını ifade etti. Asgari ücretin güncellenmesiyle ilgili hükümetle görüşmeyi düşündüklerini de sözlerine ekleyen Turan, "Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı." dedi. Başkan Turan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın devamında: "Gençlerin hayallerini hayata geçirecekleri ortam oluşturmalıyız. Türkiye yetenek havuzunu kaybetmemeli. Bazı şirketler geçen sene Ağustos Eylül aylarında destek anlamında bazı düzenlemeler yaptı. İş barışı açısından da bunu düşünmemiz, çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Bilgin'den emekli ikramiyesi, asgari ücret, EYT ve 3600 açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV'de konuştu. Bilgin milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli ikramiyesi, asgari ücret, 3600 ve EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin bayram ikramiyelerinin geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1100 TL olacağını ve 28-29 Nisan tarihleri arasında yatırılacağını duyurdu.

Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi Asgari ücrete yapılması beklenen ikinci zamla ilgili Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ önemli açıklamalarda bulundu. Gelen verilere göre her türlü müdahalenin yapılabileceğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gelen verilere göre enflasyon altında bir durum ortaya çıktığını görürsek müdahaleden kaçınmayız" ifadelerini kullanıldı.