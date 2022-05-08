Türkiye Gazetesi

Enflasyon ve asgari ücret konusunda önemli değerlendirmelerde bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" dedi. Ekonomik açıdan sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Yılmaz, "Zorluklar ve sıkıntılar var, tüm dünyada var, bir pandemi yaşadık ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Türkiye bu zor ortamdan başarıyla çıkacak" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM YOK AMA BOL PARA VAR"

Konuk olduğu televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan ve enflasyon konusuna da değinen Yılmaz, "Enflasyonla ilgili öncellikle bunu anlamamız için dünya şartlarını analiz etmemiz gerekiyor. ABD de AB de son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Bunun temel sebebi pandemi. Pandemi, siyasetten ekonomiye birçok alanı etkiledi. Pandemi yaşanırken üretim durdu, devletler sosyal kesimleri ayakta tutmak için yüksek harcamalar yaptılar. Üretim yok ama bol para var. Bütün dünya bunu yaptı ve bizde de yaşandı. Çok zor bir dönemden geçti dünya. Dolayısıyla bol paranın olduğu bir dönem yaşandı ve bunun etkilerini yaşıyoruz şu anda" dedi.

"Pandemiden çıkış sürecinde talep patlaması yaşandı, lojistikte yaşanan sıkıntılarla birleşince bu durum ortaya çıktı" diyen Yılmaz, "Pandemiden önce 15 Temmuz yaşandı ve tam onu toplarken pandemi geldi. Maalesef döviz kuru piyasalarında dengesizlik yaşadık ve bununla birlikte enflasyonla karşı karşıya kaldık. ABD'nin enflasyonu yüzde 1'den yüzde 8'e çıktı" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Milyonların merakla beklediği asgari ücret konusuna da değinen Cevdet Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ücretlerle ilgili gelişmeler önemli, dar gelirli ve sabit gelirlilerin durumuna bakmak gerekir. Bir süre daha enflasyon ile yaşayacağız. Ama hükümetimiz bu enflasyon ile mücadele ederken bir yandan da dar kesimlileri enflasyona ezdirmemeye çalışıyor. KDV indirimleri yapıldı, emekliye memura zamlar yapıldı. Şimdi yıl ortasında da zam yapılacağını duyuyoruz. Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman enflasyona ücretleri ezdirmedi."

"TÜRKİYE BU ZOR ORTAMDAN BAŞARIYLA ÇIKACAK"

Dünyanın pandemide yüzde 3 civarında küçüldüğünü ve bu dönemde büyüyebilen iki ülkenin Türkiye ve Çin olduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye büyüme ve istihdam konusunda olumlu gelişme gösteriyor. 3 milyon insan son 2 yılda istihdam edilmiş. Bir ekonomik durgunluk yok, büyüme devam ediyor. Dar gelirlilerimiz enflasyondan etkileniyor elbette ama hükümetimiz maaş artışlarıyla desteklerde bulunuyor. Zorluklar ve sıkıntılar var, tüm dünyada var, bir pandemi yaşadık ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Türkiye bu zor ortamdan başarıyla çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD Başkanı: Asgari ücret zammına sıcak bakıyoruz TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, çalışanların enflasyona ezdirilmemesi gerektiğine değinerek, asgari ücretin yıl ortasında yeniden artırılmasına sıcak baktıklarını açıkladı.

Enflasyon yüzde 70’e dayandı Tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 69,97 artış kaydetti. Üretici fiyatlarında artış yüzde 120'yi geçti. Yaklaşan yaz mevsimi öncesinde gıda enflasyonunda düşüş bekleniyor. Emtia fiyatlarında yaşanan durulmanın da maliyetleri aşağı çekeceği öngörülüyor.