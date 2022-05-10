Türkiye Gazetesi

Enflasyon, döviz kuru ve Rusya-Ukrayna gerilimi ile birlikte dünya genelinde yaşanan krizler Türkiye'yi de vurdu. İhraç ürünler başta olmak üzere gıdada fiyatlar tavan yaparken, cebini düşünen vatandaşlar en uygun olanı almak için market market geziyor, fiyat karşılaştırması yapıyor. Yaşanan fiyat artışı ile birlikte gıdada sahteciliğin de arttığını belirten Tüketici Başvuru Merkezi Gıda Komisyonu üyesi Nurten Sırma, gıda sahteciliğinde kullanılan yöntemleri tek tek anlattı.

YOĞURDA JELATİN, BAHARATA GIDA BOYASI

Hayatın pahalılaşması ile birlikte sahteciliğin de mühendisliği başladı. Ürün ayırt etmeyen sahteciler yoğurda jelatin, baharata ise gıda boyası katıyor. Atık olan ayçiçek yağları ise yeniden piyasaya sürülüyor.

NTV’nin haberine göre; Tüketici Başvuru Merkezine göre hile konusunda ilk sırada ayçiçek yağı yer alıyor. İddiaya göre; atık yağlar piyasadan ucuza toplanıyor ve filtrelenerek yeniden kullanıma sokuluyor. Tüketici Başvuru Merkezi Gıda Komisyonu Üyesi Nurten Sırma "Hayat pahalılaştıkça sahteciliğin de mühendisliği yapılıyor. Sahtecilik mühendisliği çok sıkıntılı. Aslında kanserojen olan bir yağ, yanık ve dolayısıyla kimyası bozulmuş bir yağ. Bunu filtre ederek yine ham yağla karıştırarak sanki taze bir yağmış gibi piyasaya sürülmesi gibi bir sahtecilik bu. Şu an bizim de şaşırdığımız bir gündem hakikaten" dedi.

Fiyatı artan zeytinyağının da sahtecilerin radarında olduğunu belirten Sırma "Zeytinyağının içinden bir miktarını çalıp içerisine ayçiçek yağı, koza yağı, palm yağı gibi yağlar koyabiliyorlar" ifadelerini kullandı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2020’de yayınladığı raporda 229 firmanın 386 ürününde taklit ve tağşiş tespit edilirken, son yayınlanan raporda 317 firmanın 559 ürününde bu tür usulsüzlükler tespit edildi.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE DİKKAT!

Süt ve süt ürünlerinde de tehlikenin büyük olduğunu iddia eden Nurten Sırma "Piyasada 'kesik süt' diye tabir edilen, aslında bozulmaya yüz tutmuş böyle pıhtı pıhtı olan sütlerin içerisine asitik düzenleyici atılarak taze süt görüntüsü verilip bundan süt ürünleri yapılabiliyor. Ondan yapılan yoğurdun içine jelatin katılabiliyor. Jelatini yoğunluk versin, kıvam artırsın diye koyuyorlar" dedi.

NE UCUZSA ONU KOYUYORLAR

Gıda mühendisi Nurten Sırma’ya göre merdiven altı imalathanelerde üretilen sucuk, salam, sosis gibi et ürünleri de piyasada kol geziyor. Sırma, kayıt dışı kaçak etin sahada dolaşması gibi, güvenilir olmayan koşullarda kesilmesi, hastalıklı olan hayvanların piyasada olması gibi bazı durumların olduğunu belirterek "Sosis, salam ve sucuk gibi ürünlerin merdiven altına yönelirsek, kayıt dışında bu ürünlerin içerisinde kanatlı eti kullanmış olabilir veya o dönem ne ucuzsa o koyulabilir, soya kullanılabilir, sakatat kullanabilir" şeklinde konuştu.

ÇAY VE BAHARATA DA EL ATTILAR

Sahtecilerin çay ve baharata da el attığı belirtiliyor. Hilenin karıştığı bir başka ürünün de bal olduğunu belirten Sırma "Esmer pirinçten elde edilen glikoz şurubu ile bir bal yapılıyor ve bu balın tespit edilmesi laboratuvar koşullarında bile oldukça zor" dedi.

Gıda sahtekârları işbaşında Gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle uygun ürün almak isteyen vatandaş, sahtekârların eline düşüyor. Son dönemde taklit ve tağşiş ürün üretiminin patladığını söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu “Baharatlarda gıda boyası, peynirde nişasta, yoğurtta jelatin olduğu görülüyor. Bir ürünün fiyatı bellidir, ucuza kaçmayın” dedi.