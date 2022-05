Türkiye Gazetesi

Turizm şirketi Tripadvisor, her sene aile tatil köylerinden butik otellere kadar dünyanın en iyi konaklama yerlerini açıklıyor. Şirket, Seyyahların Seçimi En İyilerin En İyisi adıyla yapılan yarışmada dünyanın en iyi 25 otelini açıklarken Türkiye’den iki otel listede ilk 10’da yer aldı.

DÖRDÜNCÜ VE ALTINCI SIRA TÜRKİYE'DEN

En iyi otel ödülünün Kosta Rika’daki Tulemar Bungalovları & Villaları’na gittiği listede Romance Istanbul Hotel dördüncü, Kapadokya’daki Kayakapı Premium Caves de altıncı sırada geldi. Brezilya’daki Hotel Valle D'Incanto ayrı kategoride dünyanın en “romantik” oteli seçildi. New York’taki The Mark Hotel de ABD’nin en iyi oteli olarak gösterildi.



'Dünyanın en iyi otelleri' listesinde Türkiye'den iki otel ilk 10'da yer aldı

"KONUKSEVERLİK AÇISINDAN MÜKEMMEL"

Tripadvisor, kazananları açıklarken oteller hakkında ziyaretçi yorumlarına da yer verdi. Romance Istanbul Hotel hakkında “Coğrafi konum da var tabii, ancak bu butik otel konukseverlik konusunda gerçekten mükemmel. Herkes çok cana yakındı, odalar çok temizdi ve tüm dileklerimiz anında yerine getirildi” ifadesi kullanılırken Kayakapı Premium Caves için de “Yalnızca orijinal bir mağara evinde kalmak değil, aynı zamanda otelin eklemiş olduğu lüks dokunuşları tecrübe etmek de çok özel hissettirdi” deniliyor.

Firmanın seçtiği dünyanın en iyi 25 oteli şöyle:

1. Tulemar Bungalows & Villas, Costa Rica

2. Hotel Colline de France, Brazil

3. Ikos Aria, Greece

4. Romance Istanbul Hotel, Turkey

5. The Omnia, Switzerland

6. Kayakapi Premium Caves - Cappadocia, Turkey

7. Six Senses Laamu, Maldives

8. Hamanasi Adventure and Dive Resort, Belize

9. Padma Resort Ubud, Indonesia

10. Bless Hotel Madrid, Spain

11. Ikos Dassia, Greece

12. Pimalai Resort and Spa, Thailand

13. Lotte Hotel Hanoi, Vietnam

14. Como Cocoa Island, Maldives

15. La Maison Favart, France

16. Sukhumvit Park, Bangkok - Marriott Executive Apartments, Thailand

17. Quinta Jardins do Lago, Portugal

18. La Maison Arabe, Morocco

19. The Royal Purnama, Indonesia

20. Jaya House River Park, Cambodia

21. The Hazelton Hotel, Canada

22. Round Hill Hotel and Villas, Caribbean

23. Saraye Ameriha Boutique Hotel, Iran

24. Bucuti & Tara Beach Resort Aruba, Caribbean

25. The Oberoi Beach Resort Sahl Hasheesh, Egypt

