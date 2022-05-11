Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

Saç ekimi alanında patentli tedavi yöntemleri geliştiren ve Türk Sağlık Turizm Derneği Başkanı da olan Dr. Servet Terziler, Türk sağlık turizminin dünyanın yükselen yıldızı olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda Avrupa, Rusya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu için bir merkez üssü hâline geldiğini söyledi. Terziler “Hindistan’dan ve Çin’den de hasta almak için mücadeleye başladık. Türkiye saç ekim noktasında dünyanın bir numaralı ülkesi, İstanbul da bu konuda saç ekimin başkenti oldu” dedi.

50 MİLYON TL YATIRIM

Dr. Servet Terziler, 50 milyon TL yatırımla ileri teknolojileri bünyesinde barındıran ‘Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic’i bugün hizmete açıyor. İstanbul Etiler'de yer alan ve tam teşekküllü bir hastane büyüklüğündeki klinikte 70 sağlık profesyoneli istihdam edilecek. Bu rakama idari birimlerdeki personel eklendiğinde istihdam edilecek insan sayısı 100'ü bulacak. Terziler, üç yıl içerisinde önce Dubai, ardından da Londra'da şube açacaklarını kaydetti.

TEKNOLOJİ İHRAÇ EDECEK

Dünyada kendi alanında ilk olan Robotik DHI tekniği ile saç ekimi yaptıklarını anlatan Dr. Servet Terziler “Patenti bizde, önümüzdeki yıl Türkiye ve dünyaya satışına başlayacağız” dedi. Terziler, cihazların 100 bin dolar değerinde olduğunu söyledi.

Türkiye sağlık turizminin yükselen yıldızı "Türkiye'de Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan rapora göre Türkiye, sağlık turizmi alanında dünyada en hızlı büyüyen ilk üç ülke arasına girdi.