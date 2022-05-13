Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları haftanın son iş gününde dalgalı seyrine devam ediyor. ABD enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ve Çin’de artan koronavirüs vaka sayıları altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ons altın 1900 bandına tekrardan çıkmaya çalışırken, gram altın haftanın son iş gününe düşüşle başladı. Peki altın fiyatları ne kadar? Tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 13 Mayıs Cuma günü altın fiyatlarında son durum…

13 MAYIS 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ FİYATI: 905,42

SATIŞ FİYATI: 905,60

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ FİYATI: 1.475,08

SATIŞ FİYATI: 1.509,10

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ FİYATI: 2.940,94

SATIŞ FİYATI: 3.018,21

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ FİYATI: 6.084,70

SATIŞ FİYATI: 6.239,47

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ FİYATI: 1.827

SATIŞ FİYATI: 1.827

Temmuz ayını işaret eden İslam Memiş, altın ve dolar için uyardı: Hazırlık yapın, inişli çıkışlı bir süreç olacak ABD’de Nisan atı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Fed’in faiz artırımına gitmesi doların yükselmesine neden oldu. Dolardan güç alan altın fiyatları ise yükseliş trendine geçti. Kripto paralar ise adeta çakıldı. Piyasalardaki dengesiz tablo ise yatırımcıların aklını karıştırdı. “Altın yükselecek mi? Dolar ne kadar yükselir? Hangi fiyattan alım satım yapılır?” soruları ise araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Temmuz ayını işaret ederek “Elinizdekileri çıkarmayın, sabırlı olun!” uyarısında bulundu.

Altın fiyatlarına ABD enflasyonu darbesi! Gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 12 Mayıs 2022 altın fiyatlarında son durum Piyasaların dört gözle beklediği ABD enflasyon verisi dün açıklandı. Açıklanan veri sonrası altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Ons altın 12 Mayıs Perşembe günü düşüşe geçerken gram altında yükseliş başladı. Vatandaşlar ise güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 12 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gram, tam ve yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

ABD enflasyon oranları açıklandı! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı: İşte altın ve doların ilk tepkisi Piyasaların merakla beklediği ABD Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre ABD’de enflasyon Mart ayında görülen 40 yıllık zirveden geriledi ve yüzde 8,3 seviyelerine geriledi. Açıklanan veriler sonrası piyasalarda hareketlilik başladı. Altın fiyatlarında yükselişler başlarken dolar kurunda da hareketlilik yaşanıyor. Peki ABD enflasyon rakamları açıklandı mı? ABD Nisan ayı enflasyon oranı kaç? Altın fiyatlarında son durum ne? ABD enflasyonundan sonra dolar kurunda ne oldu? İşte detaylar…