Türkiye Gazetesi

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde sirküler yayımladı. Söz konusu sirkülerde; yılın ilk çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatıldığı bildirildi. Böylelikle güncel taraih 20 Mayıs'a kadar uzatıldı.

20 MAYIS SON GÜN

Buna göre, 17 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken, 2022 I. geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin, ödeme süreleri 20 Mayıs günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

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