Türkiye Gazetesi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS)’nin açıkladığı verilere göre enflasyondaki tırmanışların en büyük nedeni, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış oldu. Nisan ayındaki artışların dörtte üçü enerji faturalarındaki yükselişten kaynaklandı. Açıklanan verilere göre, restoran ve kafelerin menülerindeki tüm ürünlerin fiyatlarının arttığı ve bunun, pandemi sırasında işletmelerin toparlanmasına yardımcı olmak için turizm sektöründe yüzde 12,5'e düşürülen KDV oranının, nisan ayında yeniden yüzde 20'ye dönmesinden kaynaklandığını belirtildi.

BENZİN FİYATLARI UÇTU

İngiltere’de benzinin ortalama litre fiyatı, Nisan 2022'de litre başına 1,62 sterlin ile ONS kayıtlarındaki en yüksek seviyeye ulaştı. Benzinin litre fiyatı geçen yıl 1,26 sterlindi. İngiltere Merkez Bankası, enerji faturalarının ekim ayında yeniden artmasıyla enflasyonun daha da yükseleceğini tahmin ediyor.

ENERJİ FİYATLARINDA FİYAT ARTIŞI SÜRÜYOR

Ülkede milyonlarca kişi geçen ay enerji maliyetlerinde yıllık 700 sterlinlik eşi görülmemiş bir artış yaşadı. Tedarikçilerin müşterilerden talep edebileceği birim başına maksimum fiyatı belirleyen yeni bir tavan fiyatı uygulaması geçen ay başladı. Gaz ve elektrik kullanan evler artık yılda ortalama 1971 sterlin enerji faturası ödüyor. İngiltere'de hükümetin artan yaşam masraflarıyla mücadele edenlere yardım etmesi için daha fazla önlem almasına yönelik çağrılar artıyor.

Bakan Nebati’den enflasyon ve büyüme mesajı: Alım gücünü eskisinden yukarıya çıkaracağız Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Konut fiyatlarındaki artışla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, “Önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis ederek halkımızın alım gücünü eskisinin de üzerine çıkartmak konusundaki tavrımız nettir.” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Bakan Nebati, belediyelere çağrıda bulunarak mahalle aralarındaki arsaların yapılaştırılması için destek istedi.

Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Fırsatçılara kesinlikle müsamaha etmeyeceğiz Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Birlikten Berekete' enflasyon paketi kapsamında konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Enflasyonla savaşta ilk adım, fiyatı indirdi Gıdadan gayrimenkule, giyimden turizme, mobilyadan bankacılığa kadar tüm sektörler enflasyona karşı ‘Birlikten Berekete, Kazanan Türkiye’ sloganıyla mücadele başlattı. Kararlılıkla atılan ilk adım, gıdada fiyatlara yansıdı bile...