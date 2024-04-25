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Yapay zeka geleceğini şekillendiriyor: AI Tomorrow Summit 2024 başlıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yapay zeka geleceğini şekillendiriyor: AI Tomorrow Summit 2024 başlıyor!

Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA), alanında Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın sayılı yapay zeka zirvelerinden biri olan “AI Tomorrow Summit 2024”ü düzenlemek için hazırlıklarını tamamladı. Ankara'da 23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan zirve, ulusal ve uluslararası yapay zeka uzmanlarını bir araya getirerek sektördeki en son gelişmeleri ve gelecek projeksiyonlarını tartışacak.

ZİRVEDE ÖNEMLİ İSİMLER AĞIRLANACAK 

AI Tomorrow Summit 2024’ün açılışı devlet üst düzey yetkilileri, bilim insanları,  akademisyenler ve iş adamlarının katılımı ile gerçekleştirilecek. Etkinlikte ise; Carnegie  Mellon Üniversitesi Yapay Zeka ve İnsan-Makine Etkileşimi Enstitüsü Öğretim Üyesi dünyaca ünlü Prof. Dr. John Zimmerman, Huawei Cloud CTO'su Bruno Zhang, Londra Fütüristler Derneği Başkanı David Wood, Terra Quantum UK Genel Müdürü Vishal Shete gibi pek çok  önemli isim ağırlanacak. 

ZİRVENİN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI 

Bu yıl “Gelecekteyiz” temasıyla yurt içinde 3.sü düzenlenecek zirve kapsamında  gerçekleşecek 17 oturumda; Fütüristik Bakış Açısıyla Yapay Zeka, Yapay Zeka ve Ekonomik Dönüşüm, Yapay Zeka: Güvenlik ve İnovasyonun Geleceği, Akıllı Şehirler ve Yapay Zeka 
Entegrasyonu, Yapay Zeka ve Sağlık Sektöründe Devrim ve İnovasyon, ve Yapay Zeka: İş Dünyasında Yeni Paradigmalar gibi önemli konular ele alınacak. Bu oturumlarda 70'ten fazla  uzman konuşmacı, katılımcılarla yapay zeka alanındaki en güncel bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri paylaşacaklar.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK 

Zirvenin son gününde ise 19 dalda hak sahiplerine ödülleri takdim edilecek. Bu ödül kategorileri arasında, NASA’nın ilk Türk bilim insanı Prof. Dr. Dilhan Eryurt’a ithaf edilen “Prof. Dr. Dilhan Eryurt Özel Ödülü” de yer alıyor. 

AI Tomorrow Summit 2024 resmi web sitesi (www.aitomorrowsummit.com) daha fazla bilgiye ulaşmak ve kayıt yaptırmak isteyen tüm ziyaretçilerini bekliyor

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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