Türkiye Gazetesi

Küresel ekonomi, koronavirüs salgınıyla başlayan süreçte zorlu bir denemece girmesinin ardından, salgının etkilerinin kaybolmak üzere olduğu bir dönemde Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle yeniden zorlu bir aşamaya girdi. Öyle ki fiyat dengelerinin oldukça değiştiği bu süreçte, altın fiyatları da önlenmez bir yükseliş trendine oturdu. Bu gelişmelerin ardından bu hafta altında başlayan aşağı yönlü hareketlenme, gram altının yeniden 930 seviyelerini görmesini sağladı. Bu gelişmenin akabinde altını güvenli liman olarak gören yatırımcıların ve düğün sezonunun gelmesiyle birlikte alım-satım hareketliliğine dahil olan vatandaşların aklında soru işaretleri oluştu. Altının gidişatını merak eden vatandaşlara cevap, Kapalıçarşı kuyumcu esnafından geldi.

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte alım-satım sürecinin hareketlenmesi, fiyatları yukarı yönlü çekeceği görüşünü hakim kıldı.

ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?

Kapalıçarşı’da gram altın 931 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 1520, tam altın 6 bin 75 liradan satılıyor. Vatandaşların alım yönünde talebi olduğunu söyleyen Kapalıçarşı esnafı Tunahan Sarı, "Vatandaşlar bu dönemde altın almak için geliyorlar. Satmak için gelenlerin sayısı çok az. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenli bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor. Son dönemde altının ons fiyatı azaldı. FED’in faiz artırımı da altının ons fiyatının düşmesinde etkili oldu. Buna rağmen dolar kurunun yükseliş göstermesi nedeniyle gram altının fiyatı yükseldi. Gram altının daha önce gördüğü bin lira üzerine tekrar yükseleceğini düşünüyorum" dedi.

19 MAYIS ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı haftanın üçüncü işlem gününde 922 lira seviyelerinde yer alıyor. Aynı dakikalarda ons altın ise bin 810 dolar seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Altın yatırımcısının en sık tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün bin 504 liradan geri alınırken bin 526 liradan da satışa sunuluyor.

6 bin lira seviyelerinde dengelenme durumunda olan cumhuriyet altını ise bugün 6 bin 7 liradan geri alınırken 6 bin 86 liradan da satışa sunuluyor.

Fed’den dolar ve altının ateşini yakacak açıklama: Kanıt görmezsek daha agresif oluruz ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini açıkladı. Powell, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini belirtti.

Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş yarını işaret etti: Tam ters rüzgar görebiliriz Haftanın ilk işlem gününde dolar ve emtia fiyatlarının güçlü olabileceğini ancak yarından itibaren dolar tarafında gerileme; ONS fiyatında, kriptolarda ve gümüşün ONS fiyatında yukarı yönlü ataklar beklediğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar yatırımcılarını uyardı. Bitcoin'in 30 bin dolar seviyesinin altında olduğunu belirten Memiş, "Geçen hafta yapmış oldukları silkeleme operasyonu sonrası kripto piyasasındaki yatırımcılar soğukkanlı ve sakin bir şekilde kenarda beklemeli" ifadelerini kullandı.