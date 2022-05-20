Türkiye Gazetesi

Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe faaliyetlerini sürdüren Yayla Agro Gıda, sektörde 26 yıllık bir deneyime sahip. Stratejik önemi günden güne artan gıda sektöründe, Ar-Ge yatırımları sonucu pazara sunduğu yenilikçi ürünleri ve ileriye dönük yatırım planları ile dikkat çeken şirketin, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzda 2,3 milyar TL tutarındaki talep ile 2022 yılının en yüksek ikinci talebi toplanarak halka arz başarıyla tamamlandı.

Yayla Agro Gıda’nın halka arz büyüklüğü 887 milyon 500 bin TL oldu

11-12-13 Mayıs tarihlerinde “Sabit fiyatla talep toplama” yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzda 12,50 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 42 milyon 600 bin TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 28 milyon 400 bin TL olmak üzere toplam 71 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı.

Yurt içi ve yurtdışı toplam 67 bin 473 yatırımcıdan halka arz edilen 71 milyon TL nominal değerli payların 2,64 katına denk gelen 187 milyon 667 bin 736 TL nominal değerli pay talebi geldi. Bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2,83 katı ve kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,4 katı talep geldi. Halka arz için yurt içi büyük yatırımcılara tahsis edilen payların 4,96 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların ise 3,01 katı talep geldi.

Böylece Yayla Agro Gıda’nın halka açıklık oranı yüzde 15,02; arz büyüklüğü de 887 milyon 500 bin TL’ye ulaşarak 2022 yılında gerçekleşen en büyük 2. halka arz işlemine imza atılmış oldu.

Gıdanın geleceğine ortak oldular

Halka arz sonuçlarını değerlendiren Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, “Artık halka açık ve çok ortaklı bir şirketiz. Çok ortaklı bir şirket olarak sorumluluğumuz daha da arttı. Bize güvenerek ve vizyonumuza inanarak gıdanın geleceğine ortak olan tüm değerli yatırımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Halka arzdan elde ettiğimiz kaynakla global marka olma hedefimize bir adım daha yaklaşırken, finansal yapımızı ve kurumsal altyapımızı daha da güçlendirip planladığımız yatırımlarımıza hız vereceğiz.” dedi.

Yayla Agro Gıda San. ve Ticaret A.Ş. Hakkında:

1996 yılında kurulan Yayla Agro Gıda San. ve Ticaret A.Ş.; pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Ankara ve Mersin’de iki üretim tesisi bulunan şirket; uluslararası kalite standartlarında ve en son teknoloji ile ürettiği kaliteli, güvenilir ve yenilikçi ürünlerini Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesine sunuyor. Yayla Agro Gıda, NielsenIQ 2021 yılı verilerine göre Türkiye’de kendi sektöründe pazar lideri konumunda yer alıyor. Şirketin; mevcutta klasik ürünlerde yıllık yaklaşık 1 milyon ton ve paketli hazır yemekte yıllık yaklaşık 35 milyon adet üretim kapasitesi bulunuyor.

Tarladan çatala uzanan tüm değer sürecinde; kalite ve inovasyonu esas alan Yayla Agro Gıda, “Geleceğin sağlıklı nesillerini inşa etme” misyonuyla, katma değerli bitkisel protein kaynağı olan bakliyatları, günümüzün değişen tüketim alışkanlıklarına uygun yenilikçi ürünlere dönüştürerek toplum sağlığına katkıda bulunuyor. 2018 yılında pirinç ve bakliyat sektörünün ilk ve tek Ar-Ge Merkezi’ni kuran şirket, bu alanda da sektöre öncülük ediyor.

Altı kıtada 100’den fazla ülke ile dış ticaret ilişkisi bulunan şirket, doğrudan satış kanalları ve kendi pazarlama ağı ile ürünlerini 65 ülkede müşterileriyle buluşturuyor. Türkiye pazarında ürünlerini 81 ilde, 9 EDT ve 56 paketli ürün bayisi yanında 60 binden fazla satış noktasında müşterilerine ulaştıran Yayla Agro Gıda, yurt içinde marka konumlama stratejisi çerçevesinde Yayla, A’la Çiftçi, İri DANEM ve Yunus markaları ile hizmet veriyor. Yurt dışı satışları Legurme markası ile 65 ülkede yürüten Yayla Agro Gıda, 2020 yılı itibariyle T.C. Ticaret Bakanlığı “Turquality Marka Destek Programı” kapsamında destekleniyor.

“Sürdürülebilir DünYayla” mottosu ile tüm üretim süreçlerini çevreye duyarlı yapan Şirket; Sıfır Atık Belgesinin yanında kendi sektöründe ilk ve tek Karbon Ayakizi Beyan Raporunu alan firma konumundadır.