Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu enflasyon tahminleri açıklandı. Finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2022 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ne göre yıl sonu dolar beklentisi 17,57 TL'ye, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 57,92'ye yükseltildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken bu anket döneminde yüzde 57,92'ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 28,41'den yüzde 33,28'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,68'den yüzde 19,54'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 oldu. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 17,84 TL iken, bu anket döneminde 18,47 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde yüzde 3,2 iken bu anket döneminde yüzde 3,3 oldu. 2023 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4'te sabit kaldı.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 14'te sabit kaldı.

Altın fiyatlarında yükseliş başladı! Gram altın kritik seviyeyi aştı: 23 Mayıs 2022 cumhuriyet, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları haftanın ilk gününe yükselişle başladı. 4 haftadır düşüş eğiliminde olan ons altın 23 Mayıs Pazartesi günü yükselişe geçerek 1854 dolar seviyelerine kadar çıktı. Ons altından güç alan gram altın ise kritik seviyeyi aştı. Piyasalardaki hareketlilik ise “Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Altın fiyatları Pazartesi günü ne oldu?” sorularının araştırılmasına neden oldu. Peki gram altın, çeyrek altın, tam altın ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Gram ve çeyrek atın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları…

22 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 1000'in altına düştü Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 905 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak" açıklamasında bulundu.

‘Altın balon bir varlıktır” diyen ünlü ekonomist göreceğimiz dip seviyeleri açıkladı! Altındaki fiyat dalgalanması ekonomistlerin gündeminde. Özellikle dolardaki yükselişle baskılanan altın, haftaya toparlanarak girmişti. Altındaki düşüşlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan HS Dent’in Başkanı Harry Dent, Fed’in para basımının şimdiye kadar ekonomiyi ayakta tuttuğunu ancak piyasalardaki çöküşlerin gerçekleşeceğini belirtti. Çöküşlerinin beklenildiğinden daha fazla olacağını belirten Dent, altının yatırım aracı olarak bir balon olduğunu ve çok sert düşeceğini söyledi.