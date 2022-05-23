Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde artan enflasyon rakamlarına karşı harekete geçen Dünya Ekonomik Forumu, Covid-19 salgını sonrası tam 2 yıl aradan sonra İsviçre’nin Davos kasabında toplanıyor. Dünya ekonomisi ve siyasetine yön veren isimleri ağırlayan zirvede en önemli konulardan biri tüm dünyayı kasıp kavuran enflasyon ve emtia fiyatları olacak. Bu konulardan en önemlisi ise dünya genelinde artan petrol fiyatları olacak.

“PETROL FİYATLARI DAHA DA YÜKSELEBİLİR”

Zirvede Bloomberg Televizyonu'na petrol fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirme bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, “Eğer pozitif katkı sağlayamazsak fiyatlarda daha fazla yükseliş ve daha fazla oynaklık görebiliriz, küresel ekonomide resesyon riski de artar" ifadelerini kullandı.

“YAZ AYLARI ÇOK ZOR GEÇECEK”

Yaz aylarının zorlu geçeceğini belirten Birol "Yazın petrol talebi normal şartlarda arttığı için bu yaz zor geçecek. Asıl soru: Çin ekonomisindeki zayıf performans nedeniyle buradan gelecek talebin düşük kalıp kalmayacağı" değerlendirmesini yaptı.

“BU KRİZ KISA BİR SÜREDE BİTMEZ”

Birol Avrupa'nın Rusya'dan petrol ithalatını azaltmasının küresel petrol piyasaları için kolay olmayacağını söyledi. Birol önceki günlerde de MÜSİAD tarafından düzenlenen konferansta "Mevcut fiyatlardaki volatilite ve yüksekliğe bakarsak, bu kriz kısa bir dönemde bitmeyecek gibi görünüyor. Hepimizin belli bir dönem volatil ve yüksek fiyatlarla yaşamaya alışması gerekiyor." açıklamasını yapmıştı.

23 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 22,84 TL

Motorin (Mazot): 22,06 TL

LPG: 11,04 TL

ANKARA

Benzin: 22,95 TL

Motorin (Mazot): 22,13 TL

LPG: 11,23 TL

İZMİR

Benzin: 22,95 TL

Motorin (Mazot): 22,18 TL

LPG: 11,04 TL

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