Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen yıla göre bu seneki buğday rekoltesinin daha fazla olduğunu hatırlatarak “Şu ana kadar bizim rakamlarımızı anormal düzeyde etkileyecek bir durum olmadı. Mesela Osmaniye tarafına dolu yağdı. Ankara'da anormal bir yağış oldu. Türkiye genelinde yağışları takip ediyoruz. Bizim gördüğümüz sıkıntı yok. Dünya bir tedirginlik içerisinde” diye konuştu.

“ÜRETİCİNİN ALEYHİNE BİR DURUM YOK”

Buğday fiyatlarıyla ilgili olarak piyasanın takip edildiğini anlatan Bakan Kirişci “Üretici aleyhine bir durum yok, lehine bir durum var. Biz bakanlık olarak öncelikle üreticiyi korumak zorundayız. Sonra da dönüp hem üreticiyi hem tüketiciyi birlikte düşünmek durumundayız. Şu aşamada ürün fiyatıyla ilgili çiftçinin bir memnuniyetsizliği yok. Onları mutlu eden bir fiyat piyasada hâkim” değerlendirmesini yaptı.

“HASADI YAPILACAK ÜRÜNLER VAR”

Ukrayna’nın elinde bulunan stoklarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Vahit Kirişçi şöyle konuştu: 1-1,5 milyon ton mısır stokları var. O mısır ABD’lileri ve Avrupalıları heyecanlandırıyor. 6-7 milyon ton ayçiçeği çekirdeği var. Bizi de heyecanlandırıyor ama bizde de 1-1,5 hafta sonra Adana’da ayçiçeği hasadı başlayacak. Hasadı bu kadar yaklaşmış veya hasat dönemine girmiş ürünler için bunlarla ilgili problem olacağını düşünmek doğru değil.

GÜBRE KULLANIMI AZALDI

Sonbaharda üreticilerin, gübre fiyatları yüksekliği nedeniyle gübre kullanımında bir iştahsızlık olduğunu aktaran Bakan Kirişci “Bu iştahsızlığın ‘verime bir yansıması olabilir’ diye düşünebiliriz. Ama onu telafi edecek olan da yağışlardır. Geçtiğimiz yıla göre yıllık yağış daha iyiydi” dedi.

Stoklara takviye yapıldı, buğday ambarları doldu Toprak Mahsulleri Ofisi, stoklarını takviye etti. Üretim ve depo destekleri artırıldı. Yeterlilik seviyesi yüzde 102'yi aştı. Yakında başlayacak hasat da ilaç olacak.

Bakanlıktan Hindistan'dan buğday ithalatı iddialarına yalanlama geldi Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.