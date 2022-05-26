Türkiye Gazetesi

Elektronik cihazlardan alınan TRT bandrol payı miktarında artışa gidildi. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TRT BANDROL ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Buna göre, TRT bandrol payı cep telefonlarında yüzde 10'dan yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8'den yüzde 14'e, bilgisayar ve tabletlerde yüzde 2'den yüzde 4'e yükseltildi. MP3 çalar, sinema sistemi, navigasyon cihazları ile tv veya radyosu olan elektronik cihazlarda ise TRT bandrol payı yüzde 8'den yüzde 14'e çıkarıldı.

TRT BANDROL ÜCRETİ NEDİR?

Bandrol, satılan ürünün denetimde ve kontrollü olduğunu belirten, devlet tarafından verginin alındığını gösteren ve satılan şeylerin üzerine konulan etikettir. Ülkemizde, TRT bandrol ücretinin dayanağını 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanunu oluşturmaktadır. Bandrol ücretleri, TRT yayını alabilen radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınmaktadır. Bu cihazları ithal edenler serbest dolaşıma girişinde bandrol almaya mecburdur.

Yurt dışından getirilen elektronik cihazlar için 2022 bandrol ücretleri belirlendi Ticari amaçlı yurt dışından getirilen cep telefonu, televizyon ve radyo gibi elektronik cihazlar için ödenmesi gereken 2022 bandrol ücreti belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı’na göre cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tablet için 10 euro, diğer cihazlar içinse 18 euro ödenecek.