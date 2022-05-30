Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Kirada fahiş fiyat artışlarını önlemek için çalışmalar yapılırken, bir yandan da kira sözleşmeleriyle ilgili önemli bir adım atılıyor. Edinilen bilgilere göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin artırılarak, kira uyuşmazlıklarında ara buluculuğun zorunlu hâle getirileceğini söyledi. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda soruları cevaplayan Bakan Bozdağ’ın “Böylece iş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu hâle getirilen ara buluculuk, kira uyuşmazlıklarında uygulanacak. Yani kiraların ödenmemesi durumunda veya tespitiyle ilgili uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce taraflar ara bulucuya başvurmaları gerekecek” dediği ifade edildi.

ARA BULUCULUKTA BAŞARI ORANI YÜZDE 99’A ULAŞTI

Bakan Bozdağ’ın özetle şunları söylediği öğrenildi: Ara buluculuk iş, ticaret hukuku ve tüketici hukukunda zorunlu hale getirildi. Bugüne kadar 934 bin 780 dosya ihtiyari ara buluculuk sistemine dâhil oldu. Görüşmeleri tamamlanan 844 bin 667 dosyadan 833 bin 667’si anlaşma ile sonuçlandı. İhtiyari ara buluculuk uygulamasında başarı oranı yüzde 99'e ulaştı. İş uyuşmazlıklarında da 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanan zorunlu ara buluculukta 1 milyon 390 bin 291 dosyadan 809 bin 661’i anlaşma ile sonuçlandı.

2 MİLYONA YAKIN DOSYADA TARAFLAR ANLAŞMAYA VARDI

Ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019’dan bu yana 422 bin 645 uyuşmazlığın 222 bin 66’sı anlaşma ile sonuçlandı. 28 Temmuz 2020’den bu yana kullanılan tüketici uyuşmazlıklarda da 124 bin 255 dosyanın 65 bin 275’inde taraflar el sıkıştı. Uygulamaların başladığı günden bu yana sisteme dâhil olan 3 milyon 8 bin 179 dosyadan 2 milyon 781 bin 858 dosyanın müzakeresi tamamlandı. Çözüme kavuşturulan 1 milyon 930 bin 328 dosyada taraflar el sıkışarak anlaştı. Böylece uygulamada toplam başarı olarak yüzde 69 oldu.

Bakan Kurum tarih verip duyurdu Meclis’e geliyor: Kira artışı için yeni düzenleme Katıldığı canlı yayında yaşanan yoğun kira artışlarına yönelik konuşan Bakan Kurum, konuya ilişkin yeni bir düzenlemenin 10-15 gün içinde Meclis'e geleceğini belirtti.

Bakan Kurum’dan fahiş kira artışlarıyla ilgili ilk açıklama geldi: Ev sahibi de kiracı da mağdur edilmeyecek Fahiş kira artışlarıyla ilgili harekete geçen hükümet ilk adımları dün atmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri bir araya gelerek konuyla ilgili ilk görüşmeleri gerçekleştirmişti. Bugün açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, kira artışlarına yönelik atılacak yeni adımları 10 gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.