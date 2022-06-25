Türkiye Gazetesi

Togg, Gemlik’te 18 Temmuz 2020’de başladığı tesis inşaatı çalışmalarında sona yaklaştı. Tesiste, üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak, 2025’te yüzde 68’e kadar ulaşacak. Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, bu yılın temmuz ayı sonunda deneme üretimleri başlayacak. Planlar dâhilinde ilerleyen Togg, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Türkiye’nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. ‘300+’ ve ‘500+’ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

2023’ün ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

Yerli otomobilde sona gelindi: TOGG yeni personeller alıyor Yerli otomobilin üretimi için harekete geçen TOGG, yeni personellere ihtiyaç duyuyor. Bir süre önce yayınlanan ilanlara son bir gün içerisinde yenileri eklendi ve ilan sayısı 43'e yükseldi.