Türkiye Gazetesi

Türk lirasının döviz kurları karşısında değer kazanması altın fiyatlarında düşüşe neden olmuştu. Yeni haftayla toparlanma sürecine giren altın fiyatları ABD’den gelen kritik karar ile dalgalı seyre geçti. Küresel piyasalarda ons altın güçlenirken gram altın 970 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gözler ise bugün açıklanacak olan ABD büyüme rakamlarına çevrildi. Açıklanan veriler ile altın fiyatlarında hareketlilik bekleniyor. Peki 29 Haziran 2022 Çarşamba tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte güncel ve anlık altın fiyatları…

ABD’DEN ÇARPICI RUSYA KARARI

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşına yanıt olarak ek ağır yaptırımlar uygulamak için ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışma taahhüdümüzü bir kez daha teyit ediyoruz. Rusya’nın savunma sanayisini hedef almak, Putin’in yeteneklerini azaltacak. Düşük moral, bozuk tedarik zinciri ve lojistik başarısızlıklar Ukrayna’ya karşı savaşını daha da engelleyecektir” dedi.

GÖZLER KRİTİK KARARDA

Bugün saat 15.30’da ABD’de 1 çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. ABD ekonomisi en son yüzde 1.5 oranında daralma kaydetmişti. Bugün açıklanacak veride de ekonominin yüzde 1.5 oranında daralması bekleniyor.

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün açıklanacak olan kritik gelişmede olacak. Son dönemde ABD’de enflasyonun 41 yılın rekorunu kırmasıyla birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) parasal sıkılaşma eğilimini artırmıştı. Fed son toplantısında politika faizini 75 baz puan yükselterek 28 yılın en sert faiz artışına gitmişti.

29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 974,70 TL

Gram altın satış fiyatı: 974,89 TL

22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?

22 ayar gram altın alış fiyatı: 889,24 TL

22 ayar gram altın satış fiyatı: 923,49 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.595,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.619,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 3.183,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 3.240,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6.366,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6.454,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 893,11 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 902,75 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış fiyatı: 1.820,84 dolar

Ons altın satış fiyatı: 1.821,11 dolar

İslam Memiş ‘Gram altın sert yükselecek’ diyerek alım fırsatını açıkladı: Bu tarihlere dikkat Altın ve dolardaki düşüşler sürüyor. BDDK’nın kararı sonrası 1000 liradan 970 liraya kadar düşen gram altın dalgalı seyrine devam ediyor. Dolar kuru ise yükselmeye başladı. Piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ‘Gram altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın hangi seviyeden alınır?’ sorularını cevapladı. ‘Vatandaşların kafası karışık’ diyen İslam Memiş, önümüzdeki haftalarda Fed’in hamleleri ile altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklediğini belirtti. Fed ile beraber gram altının yıl sonuna kadar 1450 lira seviyelerine çıkacağını söyleyen Memiş, alım için en uygun seviyeyi açıkladı.

İslam Memiş ‘Boğa piyasası geliyor’ diyerek yatırımcıları uyardı: BDDK’nın kritik kararı sonrası gram altındaki yeni seviyeleri açıkladı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Cuma günü aldığı karar ile altın ve dolarda sert gerilemeler yaşandı. 1000 liranın üzerinde seyreden gram altın tekrardan düşerek 980 TL’ye kadar geriledi. Dolar kuru ise 17.50 TL seviyelerinden 16.80’lere kadar indi. BDDK’nın kararı sonrası yaşanan düşüşleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ‘Boğa piyasası geliyor’ diyerek yatırımcıları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, gram altın için tarih vererek yükseliş seviyelerini açıkladı.

İslam Memiş ‘Düşüşler yakın sakin olun’ diyerek gram altında alım fırsatını açıkladı: Bu seviyeyi görmeden almayın, pişman olursunuz Merkez Bankası faiz kararını dün açıkladı. Altıncı kez faiz yüzde 14’te sabit tutuldu. Kritik karar sonrası altın ve dolarda hareketli dakikalar yaşandı. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın ve dolardaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunda düşüşlerin yaşanacağını belirterek gram altın için alım fırsatını açıkladı. Gram altının 1.000 liranın altına düşeceğini söyleyen İslam Memiş, "1000 lira seviyesinin üzerinde gram altın almam. 1000 lira seviyesinin altına sarkınca kademeli alırım" dedi. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları düştü mü?