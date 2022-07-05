Türkiye Gazetesi

BDDK’nın kararı sonrası düşüşe geçen dolar kuru, açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte yükselişe geçti. Güne yükselişle başlayan dolar 17 TL’yi aştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) döviz varlığı 15 milyonun üstünde olan şirketlerin TL krediye erişimini engelleyen ardından, 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, 16.03'e kadar geriledikten sonra bugün yeniden 17 TL'ye ulaştı.

BDDK KARARININ ARDINDAN EN YÜKSEK SEVİYE

Bugün dolar/TL kuru yüzde 1'in üzerinde yükselişle 17.0134 TL'ye ulaştı ve 24 Haziran’da BDDK’nin ticari kredilerdeki sınırlama kararı sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

İslam Memiş enflasyon rakamları sonrası dolar ve altın fiyatları için uyardı: Bu bant aralığına dikkat ederek alım yapın! Enflasyon rakamlarının açıklanması ve asgari ücrete gelecek olan ek zammın duyurulmasının arından vatandaşlar ‘Dolar ve altın fiyatları yükselecek mi? Gram altında pik seviye ne? Hangi seviyeden altın almalıyım?’ sorularına kitlendi. Piyasalardaki hareketliliği yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun kritik seviyelerde olduğunu belirterek takip edilecek bant aralığını açıkladı. Altın fiyatları içinde vatandaşları uyaran İslam Memiş, gram altındaki dalgalanmaların devam edeceğini alım içinse ‘Kademeli alım’ uygulamasının en mantıklı fırsat olduğunu söyledi.

Ham petrol hırsızlığı ülkeyi zarar uğrattı! Nijerya 1,4 milyar dolar zararda Nijerya'da ham petrol hırsızlığı nedeniyle ülke ilk 6 ayında toplamda 1.4 milyar dolar zarara uğradı.

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş ‘Ciddi bir baskılanma’ var diyerek gram altında yükseliş tarihini açıkladı: Kademeli alın Altın fiyatlarındaki fiyat dalgalanması vatandaşların gündeminde. Özellikle BDDK’nın kararı sonrası sert düşüşe geçen gram ve çeyrek altında dalgalı seyir sürüyor. Gram altın 980 liranın altına kadar gerilemiş durumda. Altındaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ‘Ciddi bir baskı ve manipülasyon var’ diyerek vatandaşları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, altın alacakları uyararak yükseliş tarihlerini açıkladı. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek? Altında hangi seviyeden alım-satım yapmalıyım?