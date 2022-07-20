Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Tarım ve gıda ürünlerinde fırsatçılara karşıpiyasaya uygun ürün satışı yapan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri büyümeye devam ediyor. Başta hububat olmak üzere birçok ürünü piyasa fiyatlarının altında satan Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO’nun faaliyetleri hakkında milletvekillerine yaptığı bilgilendirmede, ürünlerin Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ve PTT-AVM üzerinden tüketicilere buluştuğunu söyledi. Güldal “Özellikle satış rakamlarımız piyasanın yaklaşık yüzde 40, yüzde 50 daha altında ve bu noktada tüketicilerimiz yoğun bir rağbet gösteriyorlar, özellikle bakliyat ürünlerinde bu satışları gerçekleştiriyoruz” dedi.

REKOLTE VE STOK PROBLEMİ YOK

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye’nin hububat konusunda arz güvenliği problemi olmadığını belirterek, 2022 yılı için iç piyasadan yüksek stok oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Güldal, milletvekillerine yaptığı bilgilendirmede “2022’de Türkiye’nin büyük ölçüde arz güvenliğini sağlayacak bir rekolteyi ve üretimi sağlayacağını düşünüyoruz. Bütün amacımız ve hedefimiz iç piyasadan stok oluşturmak ve bunun için fiyatlandırma yapmak. TMO olarak geçici alım merkezleri açıyoruz. 2022 yılında mümkün olduğu kadar en yüksek rekolteyi, en yüksek stoku yurt içindeki üreticilerimizden temin etmek istiyoruz” dedi.

TIBBİ KENEVİR ÜRÜNÜ ARTACAK

Güldal; tıbbi kenevirle ilgili yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, TMO olarak bu konuda görev almak istediklerini söyledi. Güldal, tıbbi kenevir konusunda AR-GE çalışması yaptıklarını da kaydetti.

TMO, buğdaya 400 arpaya 200 TL daha verecek Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alım fiyatlarını güncelledi.