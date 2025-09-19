Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kırgızistan'a ortak savunma daveti: 77 maddelik eylem planı

Kırgızistan’a ortak savunma daveti: 77 maddelik eylem planı

Kırgızistan'a ortak savunma daveti: 77 maddelik eylem planı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, KEK 12. Toplantısı kapsamında 77 maddelik yeni eylem planını imzaladı. Taraflar, ticaretten savunma sanayisine kadar geniş iş birliği mesajı verdi.

Türk iş dünyası, Kırgızistan-Türkiye Hükûmetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Toplantısı ve Kırgızistan-Türkiye İş Forumu’nda bir araya geldi. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev KEK Protokolü’nü ve 77 maddelik yeni eylem planını imzaladı.

MUTABAKAT ZAPTINA DA İMZA

Törende ayrıca, Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna bağlı Devlet Arazi Kaynakları, Kadastro, Jeodezi ve Haritacılık Ajansı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında mutabakat zaptı ile Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında mutabakat zaptı imza altına alındı.

Törende konuşan Kasımaliyev Türkiye ile yeni iş birlikleri için mutabakata vardıklarını belirterek, “Gelecek yıllarda Türkiye ile 5 milyar dolarlık ticaret cirosuna ulaşmak için hedef koyduk” dedi.

Cevdet Yılmaz da toplantıda ticari ilişkilerin yanı sıra sağlık, eğitim, enerji, sanayi, kültür ve turizm gibi güçlü iş birliğinin ve potansiyellerin olduğu alanlarda gelecek dönemde atılacak adımları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Yılmaz, savunma sanayisinde dost ve kardeş ülkelerle her zaman iş birliğine hazır olduklarını belirterek “Ortak projelere, ortak çalışmalara hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu. 

