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Rusya ve Kırgızistan imzayı attı! 2026-2030 dönemini kapsayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya ve Kırgızistan imzayı attı! 2026-2030 dönemini kapsayacak
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya ve Kırgızistan, 2026-2030 dönemini kapsayan stratejik ortaklık programını imzaladı. Anlaşmanın imzalandığı görüşmede aynı zamanda iki ülke arasında askeri sanayi alanında işbirliği de ele alındı.

Rusya ve Kırgızistan arasında 2026-2030 dönemini kapsayan askeri alanda stratejik ortaklık programı imzalandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Andrey Belousov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e yaptığı ziyaret çerçevesinde Kırgızistanlı mevkidaşı Ruslan Mukambetov ile görüştü.

Belousov, görüşmede, Rusya ile Kırgızistan'ın ortak tarihe sahip olduğunu ve birbirine müttefik ilişkilerle bağlı olduğunu belirtti.

Rusya ve Kırgızistan imzayı attı! 2026-2030 dönemini kapsayacak - 1. Resim

Orta Asya bölgesindeki duruma değinen Belousov, "Bu bölgede de güvenlik seviyesinde düşüşün yaşandığını görüyoruz. Hem Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü hem de ikili ilişkiler kapsamında artan tehditlere karşı koymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan Savunma Bakanı Mukambetov da Rusya ile askeri alandaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Hem ikili hem de çok taraflı formatlarda, tüm alanlarındaki çalışmalarımız aktif bir şekilde yürütülüyor." ifadesini kullandı.

Rusya ve Kırgızistan imzayı attı! 2026-2030 dönemini kapsayacak - 2. Resim

Rusya ile Kırgızistan arasında askeri sanayi alanında işbirliğinin ele alındığı görüşmede, iki Bakan, 2026-2030 dönemini kapsayan askeri alanda stratejik ortaklık programını imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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