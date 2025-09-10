Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir kentin ismi değişiyor! 'Manas' olarak değişim kararı Kırgızistan'da onaylandı

Bir kentin ismi değişiyor! 'Manas' olarak değişim kararı Kırgızistan'da onaylandı

Türk Dünyası 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Celal-Abad kentinin ismi değiştirildi. Kırgızistan hükümeti tarafından alınan karar ile kentin yeni ismi Manas olarak belirlendi.

Kırgızistan parlamentosu, Türk Dünyası 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Celal-Abad kentinin adının Manas olarak değiştirilmesini öngören kanun tasarısını onayladı.

Kırgızistan’ın güneyindeki Celal-Abad bölgesinin idari merkezi Celal-Abad şehri Kırgızların milli kahramanı Manas’ın adını alacak. Kırgızistan parlamentosu, Celal-Abad Belediye Başkanı Ernisbek Ormokov’un teklifiyle hazırlanan şehrin adının Manas olarak değiştirilmesini öngören kanun tasarısını kabul etti.

TDT TURİZM BAŞKENTİ İLAN EDİLMİŞTİ

Oturuma katılan 86 milletvekilinden 80’i Celal-Abad şehrinin adının Manas olmasına "evet" derken, 6 milletvekili çekimser kaldı.

Kanunun ilgili prosedürleri geçmesi ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından imzalanması bekleniyor.

185 bine yakın nüfusuyla ülkenin üçüncü büyük şehri olan Celal-Abad şehri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından Türk Dünyası 2025 Turizm Başkenti ilan edilmişti.

