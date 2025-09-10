Bir kentin ismi değişiyor! 'Manas' olarak değişim kararı Kırgızistan'da onaylandı

Kırgızistan parlamentosu, Türk Dünyası 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Celal-Abad kentinin adının Manas olarak değiştirilmesini öngören kanun tasarısını onayladı.

Kırgızistan’ın güneyindeki Celal-Abad bölgesinin idari merkezi Celal-Abad şehri Kırgızların milli kahramanı Manas’ın adını alacak. Kırgızistan parlamentosu, Celal-Abad Belediye Başkanı Ernisbek Ormokov’un teklifiyle hazırlanan şehrin adının Manas olarak değiştirilmesini öngören kanun tasarısını kabul etti.

TDT TURİZM BAŞKENTİ İLAN EDİLMİŞTİ

Oturuma katılan 86 milletvekilinden 80’i Celal-Abad şehrinin adının Manas olmasına "evet" derken, 6 milletvekili çekimser kaldı.

Kanunun ilgili prosedürleri geçmesi ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından imzalanması bekleniyor.

185 bine yakın nüfusuyla ülkenin üçüncü büyük şehri olan Celal-Abad şehri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından Türk Dünyası 2025 Turizm Başkenti ilan edilmişti.