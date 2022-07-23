Türkiye Gazetesi

İlk kurulumunda konulan suyla bitkilerin su ihtiyacını karşılayacak bitki destek ünitelerindeki fitiller buharlaşmayı engelleyerek toprağın su kaybını önleyecek. Ekobox ile kurak ve yarı kurak alanlarda sulamasız ağaç tarımı yapılabilecek ve ormanlar oluşturulabilecek. Proje dâhilinde Türkiye’nin taşlık, bozulmuş, erozyona uğramış ve çölleşmiş arazileri ıslah edilerek, tarım ve ormancılığa kazandırılabilecek. Temiz su kaynaklarını koruyarak iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacak Ekobox Bitki Destek Ünitesiyle çiftçilere de katkı sağlanması hedefleniyor. Ekobox’ın oluşturduğu su kaynağı ile asırlık ağaçlar yetiştirilebilecek. Proje ile atıl arazilerin ekonomiye kazanımı, iklim değişikliğinin etkisinin azaltılması, temiz su kaynaklarının korunması, erozyon ve çölleşme ile mücadele ve küresel açlık problemlerinin de çözümüne katkı sağlanması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Destek ödemeleri başladı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarım destek ödemelerinin başladığını açıkladı. Kirişçi, "87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.