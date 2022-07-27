Türkiye Gazetesi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuzda yüzde 65 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 33 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor. Analistler, güçlü istihdam verilerinin Fed'e enflasyonla mücadelesinde agresif ‘şahin’ politikalarına devam etme fırsatı sunduğunu belirtti. Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, istihdam rakamlarının Fed'in gelecek aylarda agresif bir şekilde faiz artırma senaryosunu değiştirmeyeceğini söyledi. Zandi "İstihdam rakamları, resesyonun çok yakında geleceğine dair korkularla uyuşmuyor" değerlendirmesinde bulundu. Fed'in temmuz toplantısında faiz oranlarını 50 veya 75 baz puan artıracağına işaret eden Zandi, bankanın gelecek yılın başlarında federal fon oranını yüzde 3,5'e çıkaracağını kaydetti.

Altın ve dolar Fed'e kilitlendi! Ekonomist Murat Özsoy: Faiz kararı değil, açıklama yön verecek Altın ve para piyasalarının gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararına çevrildi. ABD'de enflasyonun yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından piyasalar Fed'in temmuz toplantısına odaklandı. Yatırımcılar Fed'den 75 baz puan faiz artırımı bekliyor.