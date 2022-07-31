Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | BURSA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje çerçevesinde talep toplamak için valiliklere yazı gönderildiğini belirterek “Projeyi 81 ilde yapacağız” dedi. Kurum vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağını ifade ederek şu bilgileri verdi: 20 yıla kadar taksit imkânı sunuyoruz. Projede gençler, emekliler, dar gelirliler ile şehit ve gazi yakınları kendilerine ayrılan kontenjandan yararlanacak. Detayları ağustos ayı ortasında Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak. Şunu söyleyebilirim; asgari ücretli bir hanenin erişebileceği şartlarda ve büyüklüklerde olacak. Evi olmayan vatandaşları ev sahibi yapacağız.

Projenin devletin inşaat maliyetleri ve arsa konusunda gerekli sübvansiyonları sağlayacağını vurgulayan Kurum “Böylece hem piyasadaki fiyatları dengelemiş olacağız hem de inşaat maliyetlerinden dengeyi sağlayacak argümanı ortaya koyacağız. Gerek inşaat malzemesi gerek istihdam noktasında inşaat sektörünü canlandıracak bir adım atıyoruz. Bunun yanında altyapılı arsalarımızı yine sürece dâhil edeceğiz. Yaşayan bir proje olacak” diye konuştu. Bakan Kurum yabancılara konut satışlarının fiyatları artırdığı yönündeki iddialarla ilgili olarak ise şunları kaydetti: Yabancıya yatırımcı Türkiye'ye güvenip geliyor. Zaten yabancıya konut satışının payı yüzde 3-4 civarında. Onu dengeleyecek arzı da zaten piyasaya süreceğiz.

TOKİ’den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı TOKİ’den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan TOKİ’nin ismi kullanılarak, ‘sahtekârlık ve dolandırıcılık’ girişiminde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

TOKİ 24 ilde ucuz ev yapacak TOKİ, dar be orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyat ve ödeme koşuluyla 3 bin 151 konut satışa sunacak.