Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Kirişçi: "32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."dedi.

Destek ödemeleri kapsamında Uzman Eller Projesine 16 milyon 363 bin 857 TL, Hububat Bakalgil ve Dane Mısır Desteğine 9 milyon 590 bin 978 TL, Et Regülasyon Desteğine 5 milyon 310 bin TL, Anaç Koyun Keçi İlave Göçer Desteğine 1 milyon 387 bin 112 TL ödeme yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...