Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

45 Türk mühendis tarafından geliştirilen yazılım ile internet sitesi kurulumundan ürün ya da hizmet takibine, işin anlık durumundan raporlamasına kadar tüm internet altyapısı bir araya getirildi. Workcube Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven “Mühendisler de yazılım da tamamen Türk. Geliştirilen yazılım ile dijital arşivden içerik yönetimine, bütçeden fiziki varlıklara, proje ve personelin performans yönetiminden, satın alma ve teklif vermeden müşteri ilişkilerine kadar, toplam 5 binden fazla fonksiyon sunuluyor” dedi.

Yerli yazılımın tasarruf sağladığına da dikkat çeken Ataseven “Bilgi teknolojileri endüstrisinde her gün 1 milyar dolar çöpe atılıyor. Çünkü her 100 projenin 50’si başarısız oluyor. Bir yazılım, 6 bin satırda da, 60 bin satırda da yazılabilir. Ancak 60 bin satırda yazılan yazılım, 6 bin satırlık yazılıma göre 10 kat fazla enerji harcar. Bu da yazılımı kullanan şirketin cebinden daha fazla para çıkması demek. Yerli ve millî bu yazılımla 100 milyon dolar tasarruf sağladık” diye konuştu. Geliştirdikleri yazılımın, ABD, Almanya ve Belçika’da rakipleri bulunduğunu belirten Ataseven, şöyle konuştu: Chicago, Houston, Londra, Zürih, Dubai, İtalya, Yemen ve Gana’da iş ortaklarımızla ofislerimizi aktif hâle getiriyoruz. Dünyada bizi ilgilendiren 125 milyon işletme var. Bu firmalara hizmet sağlayabilecek altyapımız mevcut. Şu an Türkiye’de 5 bin firma, dünyada 150 firma, bu yazılımı kullanıyor.

NATO, Türk yazılımı kullanacak HAVELSAN ve NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi arasında imzalanan protokolle gelecek yıl yapılacak ve Batı Afrika'daki gemi kaçırma, deniz haydutluğu olaylarına karşı seyir güvenliğini sağlayacak tedbirlerin ele alınacağı Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatbikatı'nda Türk yazılımları kullanılacak.

NATO'ya Türk yazılımı: HAVELSAN, deniz korsanlarına göz açtırmayacak Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi her geçen gün büyüyor ve katlanarak yeni iş birliklerine kapı aralıyor. Savunma sanayinin öncü şirketlerinden HAVELSAN, geliştirdiği milli yazılımlar ile NATO'nun dikkatini çekti. Söz konusu yazılım, NATO'nun Batı Afrika'daki gemi kaçırma ve deniz haydutluğu olaylarına karşı seyir güvenliğini sağlayacak önlemlerin ele alınacağı Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatbikatı'nda kullanılacak.